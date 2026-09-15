Podul feroviar suspendat, celebru pentru filmele Harry Potter, se va închide. Autoritățile din Scoția plănuiesc modernizări în valoare de peste 25.500.000 de euro

Două dintre cele mai spectaculoase rute feroviare din Marea Britanie își vor suspenda circulația pentru câteva săptămâni, ca urmare a unui proiect masiv de modernizare de peste 25,5 milioane de euro.

Printre liniile afectate se numără și celebrul traseu care traversează viaductul Glenfinnan, devenit cunoscut la nivel mondial datorită scenelor din filmele din seria Harry Potter.

Prima cale ferată care va intra în reparații este West Highland Line. Traseul conectează orașul Glasgow de localitățile Oban și Mallaig, oferind călătorilor unele dintre cele mai frumoase peisaje din Marea Britanie, relatează publicația britanică The Sun.

Circulația trenurilor va fi oprită complet între 9 și 17 noiembrie, perioadă în care se vor efectua lucrări de infrastructură în valoare de 15 milioane de euro.

Intervențiile vor fi concentrate pe secțiunea dintre Helensburgh, Fort William și Mallaig, vizând în special reparații la structura căii ferate. Pe durata sistării curselor feroviare, transportul pasagerilor va fi asigurat prin circuite de autobuze de înlocuire.

Reprezentanții Network Rail Scotland au precizat că oprirea traficului este necesară pentru a asigura un serviciu de încredere pe termen lung, atât pentru navetiștii locali, cât și pentru vizitatorii care călătoresc în regiune.

Cea de-a doua rută vizată de proiectul de infrastructură este linia Kyle, un traseu pitoresc ce leagă Dingwall de Kyle of Lochalsh, în zonele montane ale Scoției. Trenurile vor înceta să circule pe acest tronson timp de trei săptămâni, în intervalul 28 noiembrie – 18 decembrie.

Linia feroviară Kyle, un traseu pitoresc ce leagă Dingwall de Kyle of Lochalsh, va fi temporar oprită. Sursă foto: Shutterstock

Proiectul de 10,5 milioane de euro presupune reînnoirea a patru mile de cale ferată, alături de lucrări specifice la Viaductul Carron și la gara din Inverness.