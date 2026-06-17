CFR relansează „vacanța pe șine”

Până la mijlocul toamnei, pasagerii pot călători zilnic, prin legături directe, din București către Istanbul (Turcia), Sofia (Bulgaria) și stațiunile de pe litoralul bulgăresc al Mării Negre.

Decizia se aliniază unei tendințe din ce în ce mai vizibile la nivel european, unde călătoriile internaționale cu trenul – în special cele de noapte, cu vagonul de dormit – câștigă teren în fața transportului aerian.

Calendarul curselor de vară în sezonul 2026

Serviciul estival a fost deschis treptat la mijlocul lunii iunie. Prima rută operațională a fost București-Varna, lansată pe 12 iunie, în timp ce legăturile directe către Sofia și Istanbul au fost reluate o zi mai târziu, pe 13 iunie.

Toate aceste trenuri internaționale zilnice vor rămâne în circulație până la data de 12 octombrie 2026. Singura excepție este trenul către Varna, a cărui ultimă plecare din România va avea loc pe 11 octombrie.

Conform reprezentanților CFR Călători, aceste rute au fost concepute special pentru a le oferi turiștilor o modalitate de deplasare avantajoasă din punct de vedere financiar pentru vacanțele din regiune.

Mersul trenurilor și prețurile biletelor în 2026

Traseele către cele trei mari destinații turistice din Bulgaria și Turcia au programate plecări în fiecare dimineață din Capitală. Tarifele diferă în funcție de distanță și de tipul de confort ales.

  • București – Varna: Trenul pleacă din stația București Nord la ora 10:46 și ajunge în Varna la ora 17:56, durata totală a călătoriei fiind de aproximativ 9 ore și 10 minute. Pe sensul invers, garnitura pleacă din Varna la ora 09:30 și revine în București la 16:56. Prețul unui bilet la clasa a II-a pornește de la 27 de euro pe sens.
  • București – Sofia: Plecarea se face tot la ora 10:46, iar sosirea în capitala Bulgariei este programată la ora 20:41, după un parcurs de circa 9 ore și 55 de minute. Trenul de retur părăsește Sofia la ora 07:00 și ajunge în București la 16:56. Tariful pentru un bilet de clasa a II-a începe de la 33,60 euro pe sens.
  • București – Istanbul (Halkalı): Destinat celor care vor să călătorească pe distanțe mai mari, trenul pleacă din București la ora 10:46 și ajunge în stația Halkalı din Istanbul a doua zi dimineață, la ora 09:56. Această călătorie de noapte durează aproximativ 23 de ore și 10 minute. Trenul de întoarcere pleacă din Istanbul la ora 20:00 și ajunge în Capitală a doua zi la ora 16:56. Un loc într-o cușetă de patru persoane are un preț ce pornește de la 57,80 euro pe sens.
CFR Călători a reluat trenurile internaționale de vară din București către Istanbul, Sofia și Varna. Biletele pornesc de la 27 de euro
Infografic generat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Cum se pot rezerva biletele și ce facilități există

Pentru a evita aglomerația din perioada estivală, CFR Călători le permite pasagerilor să își cumpere tichetele de călătorie cu un avans de până la 90 de zile.

Rezervările pot fi făcute rapid online, direct prin intermediul platformei oficiale a operatorului național, sau fizic, de la casele de bilete din gări și agențiile de voiaj autorizate să emită titluri de călătorie în trafic internațional.

De asemenea, reprezentanții companiei au confirmat că toate cele trei rute sezoniere pot fi utilizate în mod oficial și de către turiștii care dețin abonamente sau pass-uri de călătorie de tip Interrail.

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