Curățarea regulată a ecranului este importantă

Este important să curățați regulat ecranul televizorului pentru a preveni acumularea de praf și murdărie. Se recomandă mișcări blânde, circulare – de la centru către margini, pentru a distribui presiunea uniform și a evita deteriorarea stratului protector al ecranului.

Lucrurile care trebuie evitate

Nu ar trebui să folosiți niciodată șervețele de hârtie, lavete abrazive sau substanțe chimice agresive, deoarece pot lăsa urme permanente sau pot uza suprafața. Cel mai bine este să aveți o cârpă specială din microfibră destinată doar pentru această utilizare, astfel încât să nu transferați resturi de murdărie de pe alte suprafețe.

Trucul suplimentar pentru curățarea ecranului televizorului

Un truc suplimentar este să ștergeți mai întâi marginile și rama televizorului, unde se adună cel mai mult praf, și abia apoi să treceți la ecranul propriu-zis. De asemenea, puteți folosi o perie cu peri moi sau o pensulă mică de pictor pentru a îndepărta praful din orificiile de ventilație și de pe butoane, astfel încât acesta să nu se depună din nou pe ecran.

Vezi şi cum să cureţi eficient canapeaua şi salteaua patului.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE