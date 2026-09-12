Un băiat de 15 ani a fost salvat după ce a petrecut câteva zile pe carena unei bărci care se răsturnase în apele înghețate ale Mării Bering din Alaska.

Băiatul a fost găsit în hipotermie

Derek Parker Aghnaanga a fost singurul supraviețuitor al bărcii, pierzându-și fratele mai mare și vărul în urma incidentului tragic.

Cei trei plecaseră de pe Insula St Lawrence să pescuiască, vineri, 4 septembrie, și urmau să se întoarcă duminică după-amiază, a declarat Paza de Coastă a SUA, potrivit BBC. Însă, când barca de pescuit de 5,5 m lungime nu s-a întors, autoritățile au demarat o operațiune de căutare.

Luni dimineață, un echipaj al Pazei de Coastă l-a localizat pe băiat stând pe barca răsturnată, iar o ambarcațiune de pescuit din apropiere l-a adus în siguranță la mal. Aceeași navă a reușit să recupereze cadavrele celor două rude ale sale.

„Suntem alături de familiile, prietenii și comunitățile afectate de pierderea tragică a acestor doi tineri”, a declarat contraamiralul Bob Little, comandantul Districtului Arctic al Gărzii de Coastă. Băiatul prezenta semne de hipotermie în momentul în care a fost salvat, a precizat USCG.

Căpitanul bărcii de pescuit care l-a salvat pe Aghnaanga a declarat că adolescentul s-a ținut strâns de barcă în întuneric, la o temperatură a apei de aproximativ 40F (n.r: adică 4,5 grade Celsius).

„E un puști foarte rezistent”, a declarat căpitanul, Adam White, pentru KTUU-TV.

„Cu dinții clănțănind de frig, a spus că fratele său se afla încă sub barcă”, a adăugat White, despre momentul în care l-a găsit pe băiat. Apoi a precizat că și vărul său murise.

„Nu s-a temut niciun moment”

Barca de pescuit în care se aflau cei trei s-a răsturnat sâmbătă, lăsându-l pe Aghnaanga fără mâncare și apă timp de două zile pe mare, a scris mama băiatului pe Facebook.

Aceasta a adăugat că fiii ei făceau ceea ce le plăcea: pescuiau pentru a-i ajuta pe membrii comunității lor care nu au întotdeauna acces la carne la magazinul local din Savoonga.

Savoonga – un sat cu aproximativ 800 de locuitori, situat pe Insula St. Lawrence, în largul coastei Alaskăi – este locuit în principal de popoare yupik siberiene.

„Băieții mei sunt cei care asigură traiul familiei. O tradiție care se transmite din generație în generație”, a scris Kulowiyi pe Facebook. „Pescuim și asigurăm traiul familiilor și împărtășim cu comunitatea.” Kulowiyi a spus că fiul ei supraviețuitor se recuperează acasă.