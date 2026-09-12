Ploi și descărcări electrice sunt așteptate în București în acest weekend. Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza pentru Capitală, pentru intervalul 12-13 septembrie.

Începând de sâmbătă, 12 septembrie, ora 10.00, până duminică, 13 septembrie, ora 22.00, Capitala se află sub o informare de instabilitate atmosferică.

Sâmbătă, vremea va fi caldă, cu temperaturi maxime de până la 29 de grade Celsius și minime în jur de 14-15 grade. Cerul va fi variabil, dar după-amiaza și noaptea sunt posibile averse, însoțite de descărcări electrice, iar cantitățile de apă vor atinge în general 3-5 l/mp, izolat 8-10 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat.

Pentru ziua de sâmbătă, 12 septembrie, meteorologii ANM au emis și o avertizare cod galben de vijelii, valabilă în mai multe județe din țară. Sunt anunțate ploi torențiale, grindină și rafale de până la 70 km/h.

Duminică, după ora 9.00, temperatura va scădea semnificativ, până la o maximă de aproximativ 22 de grade. Cerul va deveni temporar noros, iar după-amiaza și seara sunt prognozate noi averse, cu cantități de apă de 5-10 l/mp, însoțite, posibil, de descărcări electrice. Vântul va continua să sufle slab și moderat.