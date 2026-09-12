Prețurile carburanților au fost actualizate sâmbătă, 12 septembrie 2026. În București, comparativ cu vineri, benzina și motorina s-au scumpit în aproape toate marile rețele. Petrom este singura companie analizată care a păstrat tarifele din ziua precedentă, potrivit Peco Online.

Șoferii care alimentează sâmbătă găsesc un nou val de scumpiri la pompă. După ce vineri doar Petrom majorase prețurile, acum celelalte mari rețele au crescut tarifele benzinei și motorinei cu până la 9 bani pe litru în București. Creșteri sunt înregistrate și în celelalte patru mari orașe analizate. Față de vineri, benzina s-a scumpit cu până la 10 bani pe litru, iar motorina - cu până la 9 bani.

Cât costă benzina în București, sâmbătă, 12 septembrie 2026

Prețul benzinei standard în București este cuprins sâmbătă între 9,91 de lei/litru și 9,97 de lei/litru. La Petrom, benzina costă în continuare 9,91 de lei/litru, fără nicio modificare față de vineri. Același tarif este afișat și la stația Socar de pe strada Vasile Lascăr, însă în acest caz prețul minim a crescut cu 9 bani față de ziua precedentă. Celelalte două stații Socar din Capitală vând benzina cu 9,94 de lei/litru. La Lukoil, litrul de benzină costă 9,96 de lei, cu 8 bani mai mult decât vineri. MOL, OMV și Rompetrol afișează un tarif de 9,97 de lei/litru. În toate cele trei rețele, benzina s-a scumpit cu 9 bani față de ziua precedentă.

Cea mai ieftină benzină din Capitală costă, astfel, 9,91 de lei/litru și este disponibilă la Petrom și la stația Socar de pe strada Vasile Lascăr. Comparativ cu vineri, cel mai mic preț din București a crescut cu 9 bani, de la 9,82 de lei/litru.

Cât costă motorina în București, sâmbătă, 12 septembrie 2026

Motorina standard este comercializată sâmbătă în București la prețuri cuprinse între 10,37 de lei și 10,44 de lei/litru. La Petrom, motorina costă 10,37 de lei/litru, fără nicio modificare față de vineri. Tot 10,37 de lei costă litrul la stația Socar de pe strada Vasile Lascăr, după o scumpire de 8 bani. Celelalte două stații Socar afișează un tarif de 10,39 de lei/litru. La MOL și Rompetrol, motorina costă 10,43 de lei/litru, cu 8 bani mai mult decât în ziua precedentă. OMV afișează același tarif, de 10,43 de lei, după o scumpire de 9 bani.

Cel mai ridicat preț este la Lukoil, unde litrul de motorină costă 10,44 de lei, cu 7 bani mai mult decât vineri. Cea mai ieftină motorină din Capitală costă acum 10,37 de lei/litru, față de 10,29 de lei în ziua precedentă. Prețul minim a crescut, așadar, cu 8 bani.

Motorina s-a ieftinit temporar de la 1 septembrie, după ce reducerea accizei a fost majorată de la 20% la 25%. Până pe 15 septembrie, acciza efectivă este de 2.103,22 de lei pentru 1.000 de litri de motorină standard.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, sâmbătă, 12 septembrie 2026

Potrivit platformei Peco Online, cea mai ieftină benzină din România costă 9,49 de lei/litru și este disponibilă la stația Dacma din Lungulețu, județul Dâmbovița, pe strada Principală, DN7, nr. 172. Prețul minim național al benzinei este neschimbat față de vineri. S-a schimbat însă stația care îl afișează: în ziua precedentă, benzina cu 9,49 de lei/litru era disponibilă la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș.

Unde găsesc șoferii cel mai ieftin carburant sâmbătă, 12 septembrie. Sursă foto: Peco Online

Cea mai ieftină motorină din țară costă 9,99 de lei/litru și este vândută în continuare la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș, pe strada Tudor Vladimirescu, nr. 2, E60. Tariful este identic cu cel de vineri.

În București, cel mai mic preț al benzinei este de 9,91 de lei/litru, cu 9 bani mai mare decât vineri. Motorina pornește de la 10,37 de lei/litru, după o creștere de 8 bani. În Cluj-Napoca, benzina poate fi găsită de la 9,89 de lei/litru, cu 10 bani mai mult decât în ziua precedentă. Motorina pornește de la 10,35 de lei/litru, după o scumpire de 9 bani. În Timișoara, benzina costă de la 9,89 de lei/litru, cu 10 bani mai mult decât vineri, iar motorina - de la 10,34 de lei/litru, după o creștere de 9 bani. La Iași și Constanța, benzina este disponibilă de la 9,91 de lei/litru, cu 9 bani mai mult decât în ziua precedentă. Motorina pornește de la 10,37 de lei/litru în ambele orașe, după o scumpire de 9 bani.

Datele arată că prețurile minime ale benzinei și motorinei au crescut sâmbătă în toate cele cinci mari orașe analizate. Cea mai mare modificare este la benzină, în Cluj-Napoca și Timișoara, unde litrul costă cu 10 bani mai mult decât vineri.