Simon’s Burger, unul dintre cele mai mari lanțuri de burgeri din Ungaria, și-a deschis oficial sâmbătă, 12 septembrie, primul restaurant din România. Inaugurarea locației din centrul Clujului a fost programată la ora 12:00, iar primii 1.000 de clienți primesc gratuit câte un cheeseburger.

Restaurantul se află pe Bulevardul Eroilor nr. 29, are aproximativ 200 de metri pătrați și este unitatea flagship cu care compania intră pe piața românească.

1.000 de cheeseburgeri gratis la inaugurarea din Cluj

Deschiderea oficială a avut loc sâmbătă, la ora 12:00, după ce restaurantul funcționase deja câteva zile în regim de soft opening, potrivit publicației locale Szabadság. Pentru inaugurare, compania a pregătit 1.000 de cheeseburgeri gratuiți pentru primii oameni care ajung la restaurant. Există și un premiu separat pentru cei care s-au aflat în fruntea cozii. Dintre primii 20 de clienți este ales un câștigător care primește un voucher valabil timp de un an, cu care poate lua câte un meniu pe zi de la Simon’s Burger Cluj-Napoca.

Compania s-a pregătit inclusiv pentru clienții dispuși să aștepte peste noapte. Organizatorii anunțaseră băuturi calde, mâncare și pături pentru cei veniți cu multe ore înainte, precum și jocuri și alte activități pe parcursul zilei.

La o inaugurare din Ungaria, primul client a venit la 1:30 noaptea

Promoția de la Cluj urmează modelul folosit de Simon’s Burger și la alte deschideri. La inaugurarea unei locații din Kaposvár, în Ungaria, compania spune că au venit peste 1.000 de oameni, iar timpul de așteptare a ajuns la aproximativ trei ore. Primul client s-a așezat în fața restaurantului încă de la ora 1:30 noaptea, potrivit Profit.ro. Simon’s Burger este specializat în burgeri de tip „smash”, preparați prin presarea cărnii pe suprafața încinsă în timpul gătirii.

Brandul a fost fondat în 2022, la Budapesta, de frații Tóth Simon și Tóth Máté. În numai câțiva ani, afacerea s-a extins în Ungaria, Slovacia și Austria, iar grupul operează în prezent peste 30 de restaurante. În Statele Unite, compania este prezentă prin brandul Smashy Burger din New York. Grupul are peste 200 de angajați și a ajuns la o cifră de afaceri de aproximativ 20 de milioane de euro în numai trei ani de la lansare, potrivit Forbes România.

500.000 de euro investiți în restaurantul din Cluj

Intrarea în România este mult mai amplă decât investiția cu care a început afacerea în Ungaria. Restaurantul din Cluj-Napoca a necesitat o investiție de aproximativ 500.000 de euro și se întinde pe 200 de metri pătrați, potrivit informațiilor publicate de Forbes România.

Locația este operată de Simon’s Burger CJ SRL, compania care deține drepturile de franciză pentru piața locală și este controlată de Grüman Róbert și Oltean Csongor, cofondatorii StartUp HUB. Clujul a fost ales drept primul oraș din România datorită publicului tânăr și consumului ridicat de food service, potrivit explicațiilor oferite de reprezentanții companiei. Restaurantul va funcționa și ca punct de testare pentru prețuri, operațiuni și comportamentul clienților înainte de extinderea în alte orașe.

Simon’s Burger vrea 25 de restaurante în România

Compania nu intenționează să rămână la o singură locație. Planul anunțat pentru România prevede o rețea de 25 de restaurante în următorii cinci ani, în marile orașe. Cluj-Napoca este prima etapă a acestei extinderi. Oltean Csongor, CEO al Simon’s Burger CJ SRL, a explicat că ritmul următoarelor investiții va depinde de rezultatele restaurantului din Cluj. Dacă unitatea atinge indicatorii stabiliți, compania intenționează să anunțe următoarele cinci deschideri până la sfârșitul anului.