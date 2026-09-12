Ministerul Energiei a lansat un apel de proiecte de amploare, finanțat integral prin Fondul pentru Modernizare, cu un buget total de 500 de milioane de euro. Inițiativa vizează sprijinirea investițiilor în noi capacități de producție a energiei electrice din surse fotovoltaice, dotate obligatoriu cu sisteme de stocare integrate. Programul este dedicat exclusiv entităților publice și comunităților locale pentru asigurarea propriului consum de energie, potrivit Agerpres.

Obiectivul principal al ghidului constă în reducerea costurilor cu energia necesară funcționării serviciilor publice furnizate cetățenilor, diminuând astfel valoarea subvențiilor sau compensațiilor financiare pe care statul trebuie să le acopere din bugetul public.

Înscrierea cererilor de finanțare se va desfășura exclusiv online, prin intermediul platformei informatice gestionate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Sesiunea de depunere își va deschide porțile pe data de 28 septembrie 2026, la ora 10.00, și va rămâne deschisă până pe 20 noiembrie 2026 sau până la epuizarea completă a bugetului alocat.

Procedura de selecție se va derula rapid, după regula „primul venit, primul evaluat”, cu condiția îndeplinirii criteriilor de eligibilitate.

Etapa de evaluare a proiectelor este programată să se desfășoare în intervalul 23 noiembrie 2026 - 2 martie 2027, iar semnarea primelor contracte de finanțare va demara din 8 februarie 2027. Toate proiectele aprobate vor trebui finalizate și puse în funcțiune cel târziu până la 31 decembrie 2029.

Solicitanții eligibili pot primi o finanțare nerambursabilă care acoperă până la 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, limita maximă acordată fiind de 10 milioane de euro pentru un singur beneficiar, inclusiv pentru valorile aferente participării în cadrul unor parteneriate.

Sprijinul public pe megawat instalat este plafonat diferențiat, în funcție de tehnologia aleasă:

Proiecte fără pompe de căldură: maximum 900.000 de euro pe MW instalat (fără TVA);

maximum 900.000 de euro pe MW instalat (fără TVA); Proiecte care includ și pompe de căldură: maximum 1.100.000 de euro pe MW instalat (fără TVA).

Cheltuielile eligibile acoperă achiziția de instalații și echipamente noi pentru producția de energie fotovoltaică, capacitățile de stocare aferente, achiziționarea pompelor de căldură, lucrările propriu-zise de construcție, precum și serviciile de montaj și punere în funcțiune.

Gama instituțiilor publice care pot accesa aceste fonduri europene nerambursabile este una extrem de diversificată. Printre beneficiarii eligibili se numără unitățile administrativ-teritoriale (primării de comune, orașe, municipii și consilii județene), unitățile și subunitățile din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, precum și structurile din cadrul administrației penitenciare.

De asemenea, pot aplica spitalele publice, instituțiile de învățământ superior de stat, institutele și stațiunile naționale de cercetare-dezvoltare, centrele sociale și de îngrijiri paliative finanțate din bani publici, dar și cultele religioase recunoscute oficial.