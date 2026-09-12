Vestea că Nadia Comăneci, prima gimnastă din lume care a obținut nota 10, se alături postului de televiziune din Pache Protopopescu și va face parte din juriul emisiunii „Românii au talent” a luat pe toată lumea prin surprindere și o întrebare s-a aflat pe buzele tuturor: În locul cui vine marea gimnastă pe scaunul de jurat de la PRO TV?

Având în vedere că preselecțiile pentru sezonul Românii au talent de anul viitor au început, iar Andi Moisescu și Andra au apărut deja la filmări, ne dăm seama că cei doi rămân în continuare pe scaunele de jurat. De altfel, Mihai Bobonete a făcut primele declarații despre venirea Nadiei Comăneci în echipă, declarând că se bucură să o aibă colegă. „Vă dați seama, mă bucur să o am colegă pe Nadia Comăneci, un nume așa mare”, a spus Mihai la Știrile PRO TV.

Potrivit Paginademedia.ro, juriul Românii au talent o include pe Nadia Comăneci în locul unui jurat care a rezistat doar un sezon. Astfel că, potrivit sursei citate, Nadia Comăneci se va aşeza pe scaunul pe care a stat doar un sezon actriţa Carmen Tănase.

Cea care nu a reacționat până acum este chiar Carmen Tănase, ceea ce lasă loc de interpretări și îi face pe mulți să creadă că nu va mai fi jurat la PRO TV.

Carmen Tănase a fost jurat Românii au talent un singur an. Ea a intrat în show în vara lui 2025, când din emisiune a ieşit un alt actor - Dragoş Bucur (care părăsea scaunul de jurat după trei sezoane).

Personalitatea care a făcut din 10 un simbol al perfecțiunii pornește în căutarea unor concurenți de 10 în una dintre cele mai vizionate emisiuni din istoria televiziunii din România: Nadia Comăneci, legenda care a arătat lumii că perfecțiunea este posibilă, caută acum oameni care să transforme talentul, curajul și ambiția în propriul lor moment de 10, în sezonul 17 al show-ului „Românii au talent”.

Dincolo de performanțele care au consacrat-o, numele său este asociat cu ambiția, perseverența și capacitatea de a transforma talentul într-o moștenire care depășește granițele.

„Lumea mă întreabă deseori cum este să atingi perfecțiunea. Sincer, nu știu! Știu doar cum este să-ți bată inima atât de tare încât simți că-ți sare din piept, în timp ce milioane de oameni te privesc. Este pentru prima oară când fac parte dintr-o emisiune de televiziune din România și mă bucur enorm că această emisiune este «Românii au talent».