Vremea se strică în mai multe regiuni ale țării, iar Administrația Națională de Meteorologie a emis sâmbătă, 12 septembrie, avertizări cod galben pentru 11 județe. Sunt anunțate ploi torențiale, descărcări electrice, grindină și intensificări puternice ale vântului, cu rafale care pot ajunge la 70 km/h. În unele zone, cantitățile de apă vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat într-un interval scurt. În paralel, o informare meteorologică vizează mare parte din țară până duminică, 13 septembrie, la ora 22.00.

Cod galben de vânt puternic în două județe, cu rafale de până la 65 km/h

Județele Mehedinți și Dolj se află sub cod galben de intensificări ale vântului sâmbătă, 12 septembrie, între orele 10.00 și 20.00.

Cod galben de vânt puternic în județele Mehedinți și Dolj, valabil sâmbătă, 12 septembrie, între orele 10.00 și 20.00. Rafalele vor atinge 50-65 km/h. Sursă foto: ANM

Potrivit ANM, pe parcursul zilei vântul va avea intensificări în cele două județe, cu viteze de 50-65 km/h. Avertizarea este valabilă până sâmbătă seara, la ora 20.00.

Cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii în nouă județe

De sâmbătă, 12 septembrie, ora 14.00, până duminică, 13 septembrie, ora 05.00, este în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică și averse torențiale însemnate cantitativ. Sunt vizate județele Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați și Brăila, precum și zona de munte a județelor Buzău și Prahova.Sunt vizate județele Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați și Brăila, precum și zona de munte a județelor Buzău și Prahova.

ANM a emis cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii din 12 septembrie, ora 14.00, până pe 13 septembrie, ora 05.00. Sursă foto: ANM

În aceste regiuni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Izolat se vor produce vijelii, iar rafalele vor ajunge la 50-70 km/h. Meteorologii anunță și grindină de mici dimensiuni, de aproximativ 1-2 centimetri. Ploile pot aduce cantități importante de apă într-un timp scurt. În intervale de una până la trei ore și prin acumulare se vor strânge 20-25 l/mp, iar local cantitățile vor depăși 30-40 l/mp.

Informare ANM până duminică seara: ploi torențiale, grindină și vijelii în mai multe regiuni

În afara zonelor aflate sub cod galben, vremea va rămâne instabilă în mai multe regiuni ale țării până duminică seara. Sâmbătă, fenomenele vor apărea în special în jumătatea de est a teritoriului, iar duminică în sud-est și, local, în centru și sud.

Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse care vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, izolat grindină de mici dimensiuni și vijelii. Vântul va avea intensificări, în general cu viteze de 40-60 km/h. În intervale scurte, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 10-15 l/mp, iar pe arii restrânse vor depăși 30 l/mp. Intensificări temporare ale vântului sunt prognozate și în sud-vestul și estul țării, precum și la munte, unde rafalele vor atinge în general 40-60 km/h.