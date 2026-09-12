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Legume de sezon: rețete simple bazate pe ce găsim la piață în fiecare anotimp

Redacția Libertatea
Redacția Libertatea
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Ladă cu legume proaspăt culese, cartofi,morcovi, sfecă
Prețul în scădere al alimentelor, factorul pozitiv în reducerea inflației, sursa foto: Shutterstock
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Când gătim cu legume de sezon, farfuria noastră nu doar că devine o explozie de culori și arome, dar câștigă masiv la capitolele nutriție și gust autentic. Legumele culese la momentul lor de maturitate deplină au o densitate nutritivă superioară, sunt mai accesibile la preț și susțin producătorii locali. Indiferent că îți place să te plimbi printre tarabele din piață sau preferi eficiența cumpărăturilor făcute de acasă, adaptarea meniului în funcție de calendarul naturii este cea mai simplă cale de a mânca sănătos, gustos și sustenabil în fiecare zi.

Cuprins:

Rețete de primăvară

După lunile reci de iarnă, primăvara vine ca o gură de aer proaspăt în bucătărie. Este momentul în care piețele se umplu de verdețuri crocante, pline de clorofilă și antioxidanți, ideale pentru detoxifierea organismului și reîncărcarea bateriilor.

Mâncare de urzici cu leurdă

Ingrediente

  •  700 g urzici curățate
  •  150 g leurdă
  •  2 căței de usturoi
  •  1 ceapă medie
  •  10 ml ulei
  •  sare
  •  piper

Mod de preparare

Se fierbe apă într-o oală încăpătoare. Când ajunge la fierbere se adaugă urzicile. Se lasă să fiarbă circa 4-5 minute. În ultimul minut se pune și leurda curățată de codițe și spălată.

Urzicile și leurda fierte se pun într-o sită, la scurs. Se scurg bine și se pasează într-un robot de bucătărie. Pentru o pasare mai ușoară se poate pune și puțin din apa în care au fiert verdețurile.

Ceapa se taie mărunt și se călește într-o tigaie încăpătoare cu ulei. Se adaugă urzicile și leurda. Se amestecă. Se toacă mărunt și usturoiul și se adaugă în tigaie. Se condimentează cu sare și piper.

Mâncarea de urzici și leurdă se servește alături de mămăligă și ou prăjit/poșat.

Ciorbă verde de salată

Ingrediente

  •  2 salate verzi proaspete
  •  1 ceapă mare
  •  2 morcovi
  •  1/2 țelină
  •  1 lămâie mare

Mod de preparare

Taie cubulețe ceapa, morcovii și țelina. Într-o oală încăpătoare, umplută pe trei sferturi cu apă, adaugă legumele tăiate și pune-le la fiert.

Între timp, spală bine salata, frunză cu frunză. E posibil ca acestea să aibă urme de pământ sau chiar insecte.

Când apa în care ai pus legumele a dat în clocot, adaugă frunzele de salată, rupându-le cu mâna.

Așteaptă să dea din nou în clocot, mai lasă la fiert puțin, apoi adaugă zeama de lămâie și sare și piper după gust.

Ia oala de pe foc și servește ciorba caldă. Opțional, o poți servi cu o lingură de smântână sau de iaurt.

Rețete de vară

Vara este un adevărat festival al abundenței. Soarele generos împrumută o dulceață aparte roșiilor, ardeilor și vinetelor, oferindu-ne ingrediente zemoase și pline de savoare. Bucătăria de vară este despre simplitate, prospețime și preparate rapide, care nu te țin mult timp lângă aragazul încins.

Salată de vinete

Ingrediente

  •  4 vinete potrivit de mari
  •  50-60 ml ulei
  •  2-3 linguri zeamă de lămâie sau câteva picături de oţet
  •  sare
  •  1 ceapă
  •  roşii

Mod de preparare

Vinetele se şterg şi se pun la copt direct pe flacăra de la aragaz sau pe un grătar bine încins cu jar. Focul trebuie să fie iute, altfel vinetele se amărăsc şi se închid la culoare. Se întorc pe toate părţile şi sunt bine coapte când sunt moi peste tot.

Se curăţă imediat, se desfac în jumătăţi şi se lasă la scurs pe un tocător înclinat, aproximativ 2 ore. Se toacă apoi cu un cuţit din lemn sau din material plastic şi se răstoarnă într-un castron. Se stropesc cu zeamă de lămâie şi se freacă cu sare şi ulei, până devin cremoase.

Se adaugă 2 roşii curăţate de coajă şi de seminţe, tăiate cubuleţe, iar cine doreşte mai poate adăuga o ceapă mică tocată mărunt sau dată pe răzătoarea fină.

Se serveşte în castronele cu felii de roşii puse deasupra sau ca roşii umplute cu salată de vinete.

Supă rece de roşii

Ingrediente

  •  800 g roșii
  •  1 castravete
  •  1 ardei gras verde
  •  1 ceapă
  •  5 ml oțet de mere
  •  10 ml oțet balsamic
  •  100 ml ulei de măsline
  •  1 cățel de usturoi
  •  sare
  •  piper

Mod de preparare

Se îndepărtează coaja roșiilor. Castravetele se curăță de coajă, se taie mare. Se curăță ceapa, ardeiul gras și cățelul de usturoi. Aceste legume se pasează într-un blender.

Se adaugă roșiile. Se pasează. Se adaugă oțetul de mere, oțetul balsamic, uleiul, sarea și piperul. Se mai poate adăuga oregano sau/și busuioc după gust.

Supa de roșii se pasează bine. Dacă se dorește o supă fără cocoloașe se poate trece amestecul printr-o sită, iar dacă se dorește o supă mai lichidă se poate adăuga apă.

Supa rece de roșii se servește cu ou fiert, crutoane, chives, pătrunjel sau coriandru tocat.

Rețete de toamnă

Toamna aduce în farfurii nuanțe calde de arămiu, arome bogate și ingrediente consistente. Este sezonul rădăcinoaselor dulci, al dovlecilor aromați și al ciupercilor de pădure, perfecte pentru mâncăruri confortabile care ne încălzesc în zilele tot mai răcoroase.

Supă cremă de dovleac

Ingrediente

  •  1 dovleac mic
  •  3 cartofi
  •  1 ceapă
  •  1 praz (doar partea albă)
  •  1 lingura ulei de măsline
  •  1 morcov
  •  1 legatura pătrunjel
  •  nucşoară
  •  sare şi piper după gust
  •  250 ml smântână

Mod de preparare

Se curăţă dovleacul de coajă şi seminţe şi se taie în cuburi. Cartofii şi morcovul se curăţă şi se taie în bucăţi. Ceapa şi prazul se taie felii subţiri şi se călesc, în puţin ulei de măsline, într-o oală de supă, până se înmoaie.

Se adaugă apoi dovleacul, cartofii şi morcovul şi se toarnă apă cât să acopere legumele. Se lasă la fiert, la foc mic. După primul clocot, se adaugă şi firele de pătrunjel, pentru a lăsa aromă şi pentru a putea fi îndepărtate la sfârşit.

Când legumele s-au înmuiat, se ia vasul de pe foc şi se îndepărtează pătrunjelul, se strecoară şi se pasează separat, apoi se diluează cu zeama în care au fiert.

Se condimentează cu sare, piper şi nucşoară şi se mai dă într-un clocot. Se serveşte fierbinte, dreasă cu smântână şi, după preferinţă, cu crutoane.

Tocăniță de legume

Ingrediente

  •  4 cartofi mari
  •  2 ardei graşi roşii
  •  200 g ciuperci
  •  3-4 roşii
  •  2 cepe
  •  2 vinete
  •  3 linguri ulei de măsline
  •  sare
  •  2-3 foi dafin

Mod de preparare

Se curăţă şi se spală toate legumele. Morcovii, ardeii graşi şi ceapa se taie în felii subţiri, iar cartofii, roşiile, ciupercile şi vinetele cubuleţe.

În uleiul de măsline şi puţină apă se pun la înăbuşit ceapa şi ardeiul gras. Peste acestea se adaugă morcovii, ciupercile, vinetele şi roşiile şi se lasă la fiert, pe foc mic, până când sunt bine pătrunse.

Cartofii curăţaţi şi tăiaţi cubuleţe se pun la fiert în apă cu puţină sare. După aceea, se scurg şi se lasă la răcit.

Într-o tavă de teflon suficient de mare se amestecă cartofii fierţi cu legumele înăbuşite, se adaugă mirodeniile şi se dă la cuptor 40-45 de minute, la foc mic.

Se servește caldă sau rece, asezonată cu frunze de salată.

Rețete de iarnă

Chiar dacă natura se odihnește, bucătăria de iarnă rămâne extrem de generoasă. Ne bazăm pe legumele rezistente la depozitare – varză, cartofi, ceapă – și pe murăturile tradiționale, pline de probiotice naturale. Mâncărurile de iarnă sunt gătite lent, oferind acea senzație de confort de care avem nevoie în sezonul rece.

Varză călită cu cârnaţi

Ingrediente

  •  1 kg varză murată
  •  1-2 cepe
  •  piper boabe şi măcinat
  •  50 ml ulei pentru călit
  •  2 legaturi mărar
  •  2 linguri pastă de roşii
  •  500 g cârnaţi afumaţi de porc
  •  2 foi dafin

Mod de preparare

Se scoate varza de la murat cu 3-4 ore înainte de a se pregăti şi se lasă să stea în apă rece. După ce s-a desărat, se taie fin şi se căleşte cu ceapa tocată în 50 ml de ulei. Se amestecă continuu ca să nu se ardă.

După ce a fiert, se adaugă foile de dafin, piperul boabe şi măcinat, pasta de roşii şi se bagă în cuptorul încins în prealabil, să scadă şi să se rumenească.

Între timp, se iau cârnaţii, se taie bucăţi potrivite, se crestează la capete pentru a avea un aspect plăcut şi se prăjesc în ulei.

Cârnaţii se servesc cu varza călită şi se ornează cu mărar şi pătrunjel verde. Varza călită are un gust mai special, dacă este servită cu mămăliguţă caldă.

Salată orientală

Ingrediente

  •  800 g cartofi noi
  •  300 g maioneză
  •  sare
  •  piper alb
  •  1 conservă ton în sos vegetal
  •  1-2 legaturi pătrunjel
  •  1 ceapă roşie
  •  200 g măsline

Mod de preparare

Se spală cartofii în câteva ape şi se pun la fiert în apă cu sare. După ce s-au fiert, se scot din apă şi se lasă să se răcească.

Se scoate tonul din conservă şi se scurge de sos. Pătrunjelul se toacă, iar ceapa se taie solzişori şi se freacă cu sare şi lămâie.

Cartofii se curăţă de coajă, se taie cubuleţe şi se amestecă cu ceapa, măslinele, tonul, pătrunjelul şi maioneza.

Gătitul cu ingrediente de sezon este cea mai ușoară metodă de a aduce diversitate în alimentație și de a te bucura de ingrediente la calitatea lor maximă. Iar dacă timpul nu-ți permite o plimbare printre tarabele din piață, nu trebuie să renunți la prospețime. Poți comanda rapid toate legumele de sezon și ingredientele necesare direct prin Bringo.

Sursa: retete.unica.ro

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Tags: evergreen Retete culinare
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8 din 10 IMM-uri din România n-au cerut niciun credit în ultimul an: cele mai puţine împrumuturi din UE, dar firme printre cele mai îndatorate
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