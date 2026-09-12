Noul sezon „Asia Express” 2026 a debutat în forță, la Antena 1, în urmă cu doar câteva zile, când cele două echipe au intrat în cea mai dură cursă, pe Drumul Mătăsii. Mona Segall, producătoarea show-ului, a făcut primele declarații despre ce se va întâmpla în emisiune.

Mona Segall a vorbit despre noul sezon Asia Express în cadrul unui interviu acordat emisiunii SpyNews TV Live, emisiune prezentată de Mara Bănică și Alex Constantin. Producătoarea a dezvăluit cum i s-a părut experiența concurenților în China și a spus cine a reușit să o impresioneze.

Mona Segall spune că își dorește ca sezonul filmat în China să fie la fel de spectaculos ca edițiile care s-au bucurat de un succes mare în trecut.

„Sper să fie la fel de spectaculos ca atunci când a fost Mara în Asia. Sper să aibă același succes, pentru că e China, și pentru că mi s-a părut un sezon bun, dar niciodată nu zic și nu mă arunc că va avea mai mult succes. Vom vedea”, a spus Mona Segall la SpyNews TV Live.

„Toți m-au impresionat în felul lor și m-au impresionat în Asia, și m-au impresionat și mai tare când am văzut materialul, pentru că eu nu sunt nonstop cu ei, la fiecare autostop și nu sunt tot timpul în ploaie, mai merg și în mașină”, a povestit Mona Segall.

Din păcate, una dintre cele mai mari probleme pentru concurenți a fost vremea urâtă, care le-a dat mari bătăi de cap, astfel că aventura în China a fost foare dificilă.