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Dosarul exploziei de la Crevedia, blocat la Judecătoria Răcari. Motivul pentru care procesul n-a depășit faza citațiilor, la trei ani de la tragedie

Ionuț Mureșan
Ionuț Mureșan
Reporter
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Pompieri intervenind la incendiul provocat de exploziile de la stația GPL din Crevedia Foto Inquam Photos / Octav Ganea
Pompieri intervenind la incendiul provocat de exploziile de la stația GPL din Crevedia Foto Inquam Photos / Octav Ganea
Analiză
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Dosarul exploziei de la Crevedia, în care Ionuț Doldurea și Cosmin Stîngă sunt judecați pentru distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, bate pasul pe loc la Judecătoria Răcari, unde repartizarea către un judecător a durat un an, aproape cât ancheta, iar de încă un an cauza s-a blocat în procedura de citare.

Cuprins:

Procesul cu prejudiciul de 53 de milioane de euro se ține la Judecătoria Răcari, al cărei sediu este în fostul cămin cultural al orașului dâmbovițean.

Aici lucrează șase judecători, dintre care unul este în concediu maternal, iar altul este încă stagiar, conform portalului instanțelor de judecată.

Pe rolul instanței sunt înregistrate între 7.000 și 10.000 de dosare, astfel că fiecărui judecător de aici îi revin, în medie, mai bine de 1.700 de cauze, penale și civile.

Cincisprezece localități sunt arondate Judecătoriei Răcari, printre care se numără și Crevedia, acolo unde, pe 26 august 2023, o stație de alimentare cu GPL a sărit în aer, tragedie în urma căreia 6 oameni au murit, iar alți 56 au fost răniți.

Ancheta a relevat că punctul de lucru unde s-a produs explozia era închis încă din 2020, că în acte era trecut ca parcare pentru cisterne, însă firma Flagas SRL îl folosea ca loc de transfer neautorizat de GPL dintr-o cisternă în alta cu ajutorul unei pompe improvizate.

Un defect al pompei a făcut ca, în timpul operațiunii de transvazare, o cantitate importantă de GPL să scape în atmosferă, formând un nor dens care s-a extins în curtea stației, către a treia cisternă parcată acolo, precum și la o casă din apropiere.

O scânteie a dus la aprinderea acestui nor de GPL, iar primul apel la 112 a fost înregistrat la ora 18.48.

În urma primei deflagrații, un localnic a făcut infarct după ce și-a văzut soția cuprinsă de flăcări, iar aceasta a decedat, la rândul ei, la spital. Alte șase persoane au fost rănite grav, printre care și doi muncitori nepalezi (dintre care unul a decedat) care lucrau pentru firma Flagas SRL, precum și șoferii cisternelor.

Două ore mai târziu, la 20.56 - în timp ce pompierii încercau să răcească cisternele cuprinse de flăcări - a avut loc cea de-a doua explozie, al cărei suflu a distrus 11 autospeciale ale ISU și a rănit zeci de salvatori.

În zilele următoare, bilanțul tragediei a crescut la 6 morți și 56 de răniți.

Ionuț Doldurea și Cosmin Stîngă, patronii firmei Flagas SRL, au fost arestați preventiv în perioada 6 septembrie - 29 noiembrie 2023, iar ulterior au fost plasați în arest la domiciliu și apoi sub control judiciar.

Repartizarea dosarului a durat un an, procedura de citare, încă unul

Patronii firmei Flagas SRL au fost trimiși în judecată pe 10 iunie 2024 pentru distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru și nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă.

Este important de precizat că data trimiterii în judecată coincide cu înregistrarea dosarului la Judecătoria Răcari.

Cu toate acestea, primul termen în procedura de cameră preliminară a început la abia 11 luni mai târziu, pe 14 mai 2025. Chiar și așa, cauza s-a amânat pentru 17 septembrie 2025.

Judecătorul Mihai Alexandru Manole, cel pe masa căruia a ajuns dosarul exploziei de la Crevedia, s-a lovit de lipsa de procedură la toate termenele de judecată.

Pe 10 decembrie 2025, avocatul lui Ionuț Doldurea și Cosmin Stîngă a arătat că Sushila Sunuwar, soția nepalezului decedat, trebuie citată prin comisie rogatorie, la poalele masivului Himalaya, deși femeia luase cunoștință despre proces prin intermediul Ambasadei Nepalului în Germania.

Judecătorul a constatat că, în aceste condiții, procedura de citare este îndeplinită cu soția nepalezului, iar femeia nu va mai fi citată la proces. În schimb, magistratul a dispus citarea a 48 de cadre militare.

Pe 28 ianuarie 2026, instanța a constatat că nu toți militarii au fost citați corect, astfel că judecătorul a dispus emiterea unei adrese către Inspectoratul pentru Situații de Urgență pentru a le comunica adresele tuturor pompierilor.

Pe 25 martie 2026, avocatul celor doi inculpați a insistat cu citarea soției nepalezului decedat „în formă scrisă, pe canale diplomatice, prin Ministerul Justiției, în lipsa unei convenții contrare cu statul respectiv, iar de la momentul primirii citației ar trebui să treacă un termen de 40 de zile pentru a fi considerată îndeplinită procedura de citare”. Instanța a dispus citarea acesteia prin e-mail.

Cum trag de timp avocații celor responsabili pentru explozie

Pe 13 mai 2026, avocatul care îi reprezintă pe Ionuț Doldurea și Cosmin Stîngă a arătat că a luat personal legătura cu Sushila Sunuwar și a constatat că aceasta nu vorbește limba engleză, astfel că nu și-ar fi înțeles drepturile procesuale.

Din acest motiv, problema citării doamnei Sunuwar s-a reluat:

  •  „Avocatul inculpaților învederează instanței că la dosarul cauzei există corespondență în limba engleză cu partea civilă (Sunuwar Sushila - n.r.).
  •  Judecătorul de cameră preliminară arată că citația pentru partea civilă (Sunuwar Sushila - n.r.) s-a emis în limba nepaleză, iar doamna a fost legal citată. De asemenea, judecătorul de cameră preliminară arată că partea civilă are inclusiv avocat desemnat din oficiu.
  • Avocatul din oficiu al părții civile (…) arată că a luat legătura cu partea civilă.
  • Judecătorul de cameră preliminară arată că a luat legătura cu partea civilă (Sunuwar Sushila - n.r.) prin intermediul aplicației WhatsApp și prin e-mail, iar doamna știe limba engleză cel puțin la nivel conversațional.
  • Avocatul inculpaților arată că instanța a interpelat Ministerul Justiției, care este autoritatea centrală în materie de cooperare internațională, iar Ministerul Justiției a precizat în mod expres că după aflarea domiciliului doamnei (Sunuwar Sushila - n.r.), raportat la statul în care va fi identificată, instanța de judecată va îndeplini procedura de citare cu aceasta ținând cont de instrumentul juridic internațional aplicabil în relația cu acel stat.
  • Prin urmare, avocatul inculpaților arată că nu sunt aplicabile prevederile generale prevăzute de art. 267 din Codul de Procedură Penală, ci dispozițiile Legii speciale nr. 302/2004 (n.r. - cooperarea judiciară internațională).
  • Judecătorul de cameră preliminară arată că are în vedere două principii, respectiv principiul legalității, care consideră că a fost respectat, și principiul celerității, fiind nevoie de un echilibru în această cauză.
  • Judecătorul de cameră preliminară consideră că, făcând testul echilibrului dintre drepturile tuturor participanților, respectiv dintre drepturile procesuale ale doamnei (Sunuwar Sushila - n.r.) (i.e. - dreptul de a cunoaște procedura, dreptul de a cunoaște drepturile sale, iar în funcție de aceste drepturi, doamna (Sunuwar - n.r.) să își poată formula opiniile) și drepturile procesuale ale celorlalți participanți la un proces care să se judece într-un termen rezonabil, consideră că a îndeplinit obligațiile și a respectat drepturile doamnei (Sunuwar Sushila - n.r.), iar în măsura în care s-ar continua cu o procedură ultraformalistă, s-ar impieta asupra drepturilor celorlalți participanți.
  • Avocatul părții responsabile civilmente Flagas SRL (…) arată că este o procedură greoaie procedura cu doamna (Sunuwar Sushila - n.r.), însă la acest moment, acesta consideră că procedura nu este legal îndeplinită cu doamna (Sunuwar Sushila - n.r.), iar normele internaționale trebuiau respectate în această speță, ceea ce nu s-a întâmplat.
  • Astfel, avocatul (n.r. - Flagas SRL) consideră că dacă doamna (Sunuwar Sushila - n.r.) va fi nemulțumită de hotărâre și va ataca hotărârea, în baza considerentelor expuse anterior, hotărârea judecătorească va fi desființată, cu atât mai mult cu cât neîndeplinirea procedurii de citare a fost ridicată în fața judecătorului de cameră preliminară și există corespondență din partea Ministerului Justiției, care arată cu prisosință modul de desfășurare a procedurii cu un alt stat, iar abordarea de această manieră atrage în mod cert un viciu în hotărâre de natură a impune reluarea procedurii”, se arată în Încheierea de ședință din data de 13 mai 2026.

La termenul din 27 mai 2026, avocatul inculpaților l-a recuzat pe judecătorul Mihai Alexandru Manole, însă cererea a fost respinsă de un alt complet, la aceeași dată.

Cum procedura de citare nu a fost îndeplinită nici la respectivul termen de judecată, procesul s-a amânat pentru 9 septembrie 2026.

Acuzațiile Parchetului General în dosarul exploziei de la Crevedia

Ionuț Doldurea și Cosmin Stîngă sunt acuzați de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru și nerespectarea măsurilor de securitate în muncă, pentru care riscă între 5 și 12 ani de închisoare, iar faptele se prescriu pe 26 august 2033.

  •  „În perioada 30 septembrie 2020 - 26 august 2023, în calitate de asociați și administratori în drept și în fapt ai unei societăți comerciale, în mod sistematic, au promovat în cadrul societății o politică de funcționare a acesteia grefată pe încălcarea repetată a dispozițiilor legale în materia securității și sănătății în muncă, precum și a celor privind derularea operațiunilor de alimentare, transport, transvazare și depozitare cu combustibil GPL, la punctul de lucru neautorizat amplasat în comuna Crevedia, Șoseaua București-Târgoviște nr. 231, județul Dâmbovița.
  • Astfel, a fost autorizată și impulsionată desfășurarea de activități de descărcare a produsului GPL din cisterne auto, autorizate ADR, în rezervoare cisternă, neautorizate ADR, precum și utilizarea unei pompe mobile improvizate, neautorizate, în condițiile inexistenței unor proceduri de lucru autorizate pentru realizarea activităților de descărcare/încărcare GPL.
  • Toate acestea s-au desfășurat într-o locație neautorizată situată într-o zonă puternic populată, fapte ce au creat premisele producerii la data de 26 august 2023, în intervalul orar 18.48-21.46, a unei prime explozii urmată de un incendiu, în contextul apariției unui defect de etanșare pe unul dintre furtunurile de transvazare/alt reper, ce a condus la crearea unor nori de GPL în amestec cu aerul, în diverse concentrații, inclusiv în domeniul de explozivitate - în conjuncție cu o sursă eficientă de aprindere, precum și premisele propagării incendiului și producerii unei succesiuni de alte 8 explozii a unor nori de vapori.
  • Astfel, a fost cauzat decesul a 6 persoane și vătămarea corporală a 54 de persoane, precum și distrugerea și degradarea unor bunuri imobile (8 case distruse total și 80 distruse parțial) și mobile precum și a unor lucrări, echipamente, instalații sau componente ale acestora”, rețin procurorii Parchetului General.

Prejudiciul total în urma exploziilor de la Crevedia a fost estimat la aproximativ 53 de milioane de euro.

Pe lista de ședință figurează 176 de victime, dintre care 38 au calitatea de persoane vătămate (n.r. - încă n-au precizat dacă cer daune) și 138 s-au constituit deja părți civile (n.r - cer daune în cadrul procesului).

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Tags: Exclusiv Libertatea ISU - Inspectoratul pentru Situații de Urgență dosar penal Stiri Dambovita
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Omar Hayssam a fost eliberat din închisoare.Creierul răpirii jurnaliștilor în Irak a părăsit Penitenciarul Jilava.Sursă foto: Arhivă Libertatea.
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