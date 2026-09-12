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Dosarul exploziei de la Crevedia, în care Ionuț Doldurea și Cosmin Stîngă sunt judecați pentru distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, bate pasul pe loc la Judecătoria Răcari, unde repartizarea către un judecător a durat un an, aproape cât ancheta, iar de încă un an cauza s-a blocat în procedura de citare.
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Procesul cu prejudiciul de 53 de milioane de euro se ține la Judecătoria Răcari, al cărei sediu este în fostul cămin cultural al orașului dâmbovițean.
Aici lucrează șase judecători, dintre care unul este în concediu maternal, iar altul este încă stagiar, conform portalului instanțelor de judecată.
Pe rolul instanței sunt înregistrate între 7.000 și 10.000 de dosare, astfel că fiecărui judecător de aici îi revin, în medie, mai bine de 1.700 de cauze, penale și civile.
Cincisprezece localități sunt arondate Judecătoriei Răcari, printre care se numără și Crevedia, acolo unde, pe 26 august 2023, o stație de alimentare cu GPL a sărit în aer, tragedie în urma căreia 6 oameni au murit, iar alți 56 au fost răniți.
Ancheta a relevat că punctul de lucru unde s-a produs explozia era închis încă din 2020, că în acte era trecut ca parcare pentru cisterne, însă firma Flagas SRL îl folosea ca loc de transfer neautorizat de GPL dintr-o cisternă în alta cu ajutorul unei pompe improvizate.
Un defect al pompei a făcut ca, în timpul operațiunii de transvazare, o cantitate importantă de GPL să scape în atmosferă, formând un nor dens care s-a extins în curtea stației, către a treia cisternă parcată acolo, precum și la o casă din apropiere.
O scânteie a dus la aprinderea acestui nor de GPL, iar primul apel la 112 a fost înregistrat la ora 18.48.
În urma primei deflagrații, un localnic a făcut infarct după ce și-a văzut soția cuprinsă de flăcări, iar aceasta a decedat, la rândul ei, la spital. Alte șase persoane au fost rănite grav, printre care și doi muncitori nepalezi (dintre care unul a decedat) care lucrau pentru firma Flagas SRL, precum și șoferii cisternelor.
Două ore mai târziu, la 20.56 - în timp ce pompierii încercau să răcească cisternele cuprinse de flăcări - a avut loc cea de-a doua explozie, al cărei suflu a distrus 11 autospeciale ale ISU și a rănit zeci de salvatori.
În zilele următoare, bilanțul tragediei a crescut la 6 morți și 56 de răniți.
Ionuț Doldurea și Cosmin Stîngă, patronii firmei Flagas SRL, au fost arestați preventiv în perioada 6 septembrie - 29 noiembrie 2023, iar ulterior au fost plasați în arest la domiciliu și apoi sub control judiciar.
Patronii firmei Flagas SRL au fost trimiși în judecată pe 10 iunie 2024 pentru distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru și nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă.
Este important de precizat că data trimiterii în judecată coincide cu înregistrarea dosarului la Judecătoria Răcari.
Cu toate acestea, primul termen în procedura de cameră preliminară a început la abia 11 luni mai târziu, pe 14 mai 2025. Chiar și așa, cauza s-a amânat pentru 17 septembrie 2025.
Judecătorul Mihai Alexandru Manole, cel pe masa căruia a ajuns dosarul exploziei de la Crevedia, s-a lovit de lipsa de procedură la toate termenele de judecată.
Pe 10 decembrie 2025, avocatul lui Ionuț Doldurea și Cosmin Stîngă a arătat că Sushila Sunuwar, soția nepalezului decedat, trebuie citată prin comisie rogatorie, la poalele masivului Himalaya, deși femeia luase cunoștință despre proces prin intermediul Ambasadei Nepalului în Germania.
Judecătorul a constatat că, în aceste condiții, procedura de citare este îndeplinită cu soția nepalezului, iar femeia nu va mai fi citată la proces. În schimb, magistratul a dispus citarea a 48 de cadre militare.
Pe 28 ianuarie 2026, instanța a constatat că nu toți militarii au fost citați corect, astfel că judecătorul a dispus emiterea unei adrese către Inspectoratul pentru Situații de Urgență pentru a le comunica adresele tuturor pompierilor.
Pe 25 martie 2026, avocatul celor doi inculpați a insistat cu citarea soției nepalezului decedat „în formă scrisă, pe canale diplomatice, prin Ministerul Justiției, în lipsa unei convenții contrare cu statul respectiv, iar de la momentul primirii citației ar trebui să treacă un termen de 40 de zile pentru a fi considerată îndeplinită procedura de citare”. Instanța a dispus citarea acesteia prin e-mail.
Pe 13 mai 2026, avocatul care îi reprezintă pe Ionuț Doldurea și Cosmin Stîngă a arătat că a luat personal legătura cu Sushila Sunuwar și a constatat că aceasta nu vorbește limba engleză, astfel că nu și-ar fi înțeles drepturile procesuale.
Din acest motiv, problema citării doamnei Sunuwar s-a reluat:
La termenul din 27 mai 2026, avocatul inculpaților l-a recuzat pe judecătorul Mihai Alexandru Manole, însă cererea a fost respinsă de un alt complet, la aceeași dată.
Cum procedura de citare nu a fost îndeplinită nici la respectivul termen de judecată, procesul s-a amânat pentru 9 septembrie 2026.
Ionuț Doldurea și Cosmin Stîngă sunt acuzați de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru și nerespectarea măsurilor de securitate în muncă, pentru care riscă între 5 și 12 ani de închisoare, iar faptele se prescriu pe 26 august 2033.
Prejudiciul total în urma exploziilor de la Crevedia a fost estimat la aproximativ 53 de milioane de euro.
Pe lista de ședință figurează 176 de victime, dintre care 38 au calitatea de persoane vătămate (n.r. - încă n-au precizat dacă cer daune) și 138 s-au constituit deja părți civile (n.r - cer daune în cadrul procesului).