Premierul desemnat Siegfried Mureșan a afirmat, într-o intervenție la RFI România, că fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu „nu este un personaj demn de milă”, în contextul în care acesta din urmă a fost ridicat de procurorii DIICOT într-un dosar penal de înșelăciune.

„Dacă cineva a greșit, să fie sancționat”

„Dacă cineva a încălcat legea, atunci evident trebuie sancționat conform legislației în vigoare, cât mai clar, cât mai ferm, cât mai rapid, de altfel. Oamenii nu au încredere în actul judecătoresc din România, pentru că văd multe amânări, multe tărăgănări, dosare mutate de colo-colo și la final multe prescripții. Deci, dacă cineva a greșit, dacă cineva a încălcat legea, să fie sancționat conform legii și cât mai rapid”, a declarat Mureșan.

Totodată, premierul desemnat l-a criticat pe fostul candidat la alegerile prezidențiale din România: „Nu-mi cereți să spun că Georgescu este un personaj din spațiul public căruia merită să-i plângem de milă. Este un personaj pro-rus, anti-european, un personaj care își dorește dezordine în România, nu ordine, este un personaj politic de care aș sta departe și care cred că nu merită susținerea oamenilor. Cu cât reușește să păcălească mai puțini oameni, cu atât mai bine pentru România”.

Întrebat dacă nu se teme că afirmațiile sale tranșante ar putea alimenta furia celor care îl susțin pe Călin Georgescu, premierul desemnat Siegfried Mureșan s-a arătat convins că acest segment de populație nu reprezintă o majoritate în România și că o parte dintre acești cetățeni au fost motivați mai degrabă de lipsa de repere și de starea generală de confuzie din societate.

Electoratul lui Georgescu ar fi fost manipulat și dezinformat

Siegfried Mureșan arată că sprijinul de care s-a bucurat Călin Georgescu în rândul anumitor categorii de votanți nu trebuie interpretat ca fiind general. Premierul desemnat consideră că o mare parte a electoratului s-a reorientat spre opțiuni de protest pe fondul dezamăgirilor acumulate în raport cu clasa politică tradițională:

„Păi, cred că oamenii care l-au susținut în trecut pe domnul Călin Georgescu l-au susținut din diferite motive. Cred că unii poate într-adevăr sunt pro-ruși, dar cu siguranță nu sunt majoritari. Unii sunt poate anti-europeni, dar nici ei nu cred că sunt majoritari. Oamenii în România înțeleg cât de mult bine ne-a făcut UE (...). Cred că oamenii l-au susținut la un moment dat pe Călin Georgescu din cauza derutei din societate, din cauze slabelor guvernări în trecut. Cred că oamenii au fost apoi dezinformați, manipulați, inclusiv pe rețelele de socializare, cu bună știință și cred că e foarte important să și educăm oamenii în privința comportamentului pe rețelele de socializare, pentru ca ei să nu mai poată fi pe viitor manipulați cum au fost manipulați de Călin Georgescu în trecut”, a mai spus premierul desemnat.

Interceptat în trafic

Operațiune de amploare derulată de autorități la primele ore ale dimineții de luni, 21 septembrie 2026, potrivit News.ro. Surse judiciare au declarat pentru Libertatea.ro că fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu ar fi fost interceptat și ridicat direct din trafic de către polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Structura Centrală.

În paralel cu reținerea acestuia, anchetatorii au descins cu mandate la locuința sa din Mogoșoaia, dar și la alte patru imobile din București, Buftea și Ciolpani.

Potrivit surselor judiciare pentru Libertatea.ro, fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu ar fi fost interceptat și ridicat de forțele de ordine în zona Otopeni, din imediata apropiere a unei săli de sport ce găzduiește un bazin de înot.

Reamintim că fostul candidat la prezidențiale este vizat în mai multe cauze aflate în atenția organelor judiciare din România. Călin Georgescu figurează într-un dosar în care este cercetat pentru promovarea ideilor legionare, precum și într-o altă cauză referitoare la presupuse acțiuni îndreptate împotriva ordinii constituționale.