Nicușor Dan a semnat primul decret de acreditare a unui ambasador în străinătate de când a devenit președinte

Aproape 400 de milioane de lei pentru două investiții majore în sănătate, finanțate prin PNRR

Aproape 400 de milioane de lei pentru două investiții majore în sănătate, finanțate prin PNRR

Cum au făcut hoții credit de nevoi personale în valoare de 110.000 lei, fără consimțământul unei femei: povești de groază din lumea fraudelor bancare

Cum au făcut hoții credit de nevoi personale în valoare de 110.000 lei, fără consimțământul unei femei: povești de groază din lumea fraudelor bancare