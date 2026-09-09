Nicușor Dan a semnat primul decret de acreditare a unui ambasador în străinătate de când a devenit președinte

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Președintele României, Nicuşor Dan, a semnat miercuri, 9 septembrie, decretul privind acreditarea Theodorei-Magdalena Mircea în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Cuba, cu reședința la Havana.
Potrivit decretului, Theodora-Magdalena Mircea va reprezenta România și în mai multe state din Caraibe.
„Decret privind acreditarea doamnei Theodora-Magdalena Mircea, ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Cuba, în Federația Saint Kitts și Nevis, în Antigua și Barbuda, în Saint Vincent și Grenadine, în Uniunea Dominica, în Comunitatea Bahamas, Saint Lucia, Jamaica, Grenada, Barbados, Republica Trinidad și Tobago, și în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Haiti, cu reședința la Havana”, a transmis Administrația Prezidențială.
Acesta este primul decret de acreditare a unui ambasador în străinătate semnat de Nicușor Dan de la preluarea mandatului prezidențial, adică din mai 2025. Până acum, șeful statului a semnat doar decrete de acordare a gradelor diplomatice în cadrul MAE și de rechemare a ambasadorilor, nu și decrete de acreditare la post.