Frații Dragoș și Adrian Pavăl, fondatorii retailerului de bricolaj Dedeman, intenționează să demoleze 46 de hale vechi din fosta platformă industrială Comatchim, situată pe strada Doina din Sectorul 5 al Capitalei. Potrivit Profit.ro, aceste clădiri, care includ depozite, ateliere și birouri, sunt fie abandonate, fie folosite pentru depozitare.

Frații Pavăl și Dedeman pregătesc revitalizarea urbană a fostei platforme Comatchim din Sectorul 5

Conform documentelor analizate de Profit.ro, halele, degradate și neutilizate, sunt amplasate pe o suprafață totală de circa 2,4 hectare, distribuite pe trei loturi. „Beneficiarul, SC Dedeman SRL, a achiziționat de-a lungul ultimilor ani o serie de terenuri adiacente din zona cuprinsă între strada Veseliei, strada Doina și strada Spătarul Preda cu intenția de a regenera zona aceasta industrială și de depozitare prin curățarea și igienizarea terenurilor, urmând a fi ulterior comasate și apoi construirea în viitor a unor construcții ce vor îmbunătăți aspectul zonei și vor crea noi locuri de muncă”, se arată în documente.

Dedeman a achiziționat halele Comatchim în decembrie 2018, cu 3,3 milioane de euro, în cadrul unei licitații organizate de administratorul judiciar al companiei aflate în faliment.

Totodată, compania a cumpărat adiacent și alte terenuri în zonă, inclusiv cel al fostei fabrici Industria Iutei, de 2,7 hectare, pentru 6,7 milioane de euro. În total, Dedeman deține peste 5 hectare de teren în această parte a Bucureștiului, zonă în care alți dezvoltatori imobiliari planifică proiecte rezidențiale majore.

Fondatorii Dedeman susțin investiții masive în sectorul imobiliar din București și din țară

De-a lungul anilor, frații Pavăl au investit peste un miliard de euro în sectorul imobiliar. Printre cele mai importante achiziții se numără portofoliul de birouri al CA Immo, cumpărat în 2022 pentru 377 de milioane de euro, precum și complexele de birouri The Bridge (200 milioane de euro), The Office din Cluj-Napoca (120 milioane de euro), prima clădire din U Center (90 milioane de euro) și Dacia One (50 milioane de euro).

Reamintim că Pavăl Holding, concernul care grupează toate activele fraților Dragoș și Adrian Pavăl, a achiziționat activele comerciale ale Carrefour în România. „Frații Pavăl au cumpărat fondul comercial și activele imobiliare ale Carrefour în România. Este o tranzacție imobiliară și nu are nicio legătură cu cele două branduri menționate. Este foarte important să înțelegi de unde vin banii și ce rotiță se învârte, de fapt, pentru a crea valoare adaugată”, a declarat pentru Libertatea antreprenorul Florin maxim.

Aceste investiții i-au plasat pe locul al doilea în topul celor mai mari proprietari de spații pentru birouri din România, cu 11 proiecte însumând o suprafață închiriabilă de 350.000 de metri pătrați.

Achizițiile internaționale și diversificarea portofoliului consolidează imperiul Pavăl Holding

Pe lângă achizițiile imobiliare, Dedeman explorează noi oportunități pentru terenurile din Sectorul 5, însă reprezentanții companiei nu au oferit detalii despre proiectele viitoare la momentul publicării acestui articol.

Totuși, zona din jurul parcului Carol devine un punct de atracție pentru dezvoltatorii imobiliari. Spre exemplu, pe terenul fostei fabrici de ulei Muntenia, învecinat cu achizițiile Dedeman, se va construi un ansamblu rezidențial cu peste 2.000 de apartamente.

Frații Pavăl continuă să își extindă portofoliul și în afara țării. În 2023, au cumpărat Grand Hotel Gardone din Italia, iar în 2024, complexul hotelier Waldhaus Flims Wellness Resort din Elveția. În România, aceștia lucrează la dezvoltarea primului lor ansamblu rezidențial în cartierul Șerbănești din Bacău și pregătesc proiectul Dedeman Campus pe malul lacului Bistrița, care va include un centru comercial.