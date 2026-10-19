Kylie Jenner, apariție în premieră pe podiumul Victoria’s Secret! Vedeta TV a defilat cu cel mai scump sutien din lume, în valoare de 50 de milioane de dolari. Prezentarea a avut loc în Los Angeles, iar cunoscuta influenceriță a purtat cel mai scump „Fantasy Bra” creat vreodată.

Sutienul este evaluat la 50 de milioane de dolari, depășind precedentul record stabilit de Red Hot Fantasy Bra (purtat de Gisele Bündchen în anul 2000, evaluat la 15 milioane de dolari).Piesa spectaculoasă conține 4.410 diamante încrustate. Realizarea sa a necesitat peste 1.000 de ore de muncă meticuloasă din partea a 15 maeștri bijutieri.

Este pentru prima dată când Kylie Jenner pășește pe podiumul Victoria's Secret. Alegerea ei de către directorul creativ Adam Selman a fost motivată de influența sa culturală uriașă și de audiența globală.

Purtarea acestui sutien marchează și reluarea tradiției ikonicei piese „Fantasy Bra”, care nu mai apăruse într-un show din 2018 (când a fost purtată de Elsa Hosk).

Kylie Jenner este o personalitate TV din Statele Unite, femeie de afaceri, antreprenoare și un influencer global masiv. Născută la 10 august 1997 în Los Angeles, ea a devenit faimoasă prin reality-show-ul familiei sale, Keeping Up with the Kardashians. Ulterior, și-a clădit un imperiu financiar uriaș în industria frumuseții