Peste 4 miliarde de lei pentru lucrări de întreținere a căii ferate în 7 regionale: Licitație uriașă lansată de CFR

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a lansat luni, 19 octombrie, o licitație deschisă cu o valoare estimată de peste 4 miliarde de lei, fără TVA, pentru lucrări de întreținere a căii ferate în șapte sucursale regionale din țară. Proiectul, finanțat de la bugetul de stat, prevede încheierea unor acorduri-cadru pe o perioadă de patru ani pentru înlocuirea elementelor de suprastructură.

Este vorba de proiectul „Lucrări de întreținere prin înlocuirea la rând a elementelor componente ale suprastructurii căii – 7 loturi”. Sunt vizate sucursalele regionale București, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov, Galați și Constanța.

„Lucrările prevăd înlocuirea componentelor căii ferate cu materiale noi, pe liniile dintre stații și pe liniile directe din stații. Sunt incluse refacerea stratului de susținere a căii și înlocuirea integrală a pietrei sparte în zonele aparatelor de cale și ale trecerilor la nivel, precum și realizarea căii fără joante, prin sudarea șinelor”, precizează CFR.

Obiectivul proiectului urmărște readucerea liniilor la parametrii necesari circulației trenurilor de călători și de marfă la vitezele proiectate și ridicarea restricțiilor de viteză.

Valoarea maximă totală estimată pentru întreaga durată a acordurilor-cadru este de 4.091.513.503 lei, fără TVA, iar sursa de finanțare prevăzută este bugetul de stat.

„Contractele pentru executarea lucrărilor vor fi încheiate ulterior, la nivelul sucursalelor regionale, în limita fondurilor allocate”, potrivit sursei citate.