Cum să vă verificați vârsta biologică acasă în 30 de secunde cu „testul scaunului”

Specialiștii subliniază importanța menținerii forței musculare, mai ales a mușchilor fesieri, pentru sănătatea fizică odată cu înaintarea în vârstă, potrivit portalului maghiar de sănătăte Egészség Kalauz. Teste simple, precum ridicarea de pe scaun sau întoarcerea pe loc, pot indica starea sănătății fizice.

Semnele îmbătrânirii, precum ridurile sau firele albe, nu sunt singurele indicii ale vârstei care avansează.

Potrivit Egészség Kalauz, starea mușchilor și capacitatea de a efectua mișcări simple, precum ridicarea de pe un scaun fără sprijin, pot dezvălui multe despre sănătatea fizică.

Importanța mușchilor fesieri

Mușchii fesieri joacă un rol esențial în menținerea echilibrului, mersului și independenței. Împreună cu mușchii coapselor, aceștia asigură mobilitatea și ajută la efectuarea sarcinilor zilnice.

Însă, odată cu înaintarea în vârstă, masa musculară scade, mai ales în cazul persoanelor cu un stil de viață sedentar.

Petrecerea îndelungată pe scaun, fie în fața televizorului, fie la birou, poate reduce treptat forța acestor mușchi, ducând la rigiditate în zona șoldurilor.

Acest fenomen, cunoscut sub numele de „mușchi fesieri adormiți”, nu reprezintă o oprire completă a funcționării mușchilor, ci indică o lipsă de activitate. Aceasta poate îngreuna mișcările cotidiene, cum ar fi ridicarea sau mersul.

Testul simplu al scaunului

Un exercițiu simplu, utilizat frecvent de specialiștii în reabilitare fizică, poate ajuta la evaluarea forței din partea inferioară a corpului. Tot ce aveți nevoie este un scaun stabil, fără roți.

Pentru a efectua testul, așezați-vă pe scaun, încrucișați-vă brațele pe piept și încercați să vă ridicați complet și să vă așezați din nou cât mai de multe ori posibil în 30 de secunde.

Dacă aveți nevoie să vă sprijiniți cu mâinile pentru a vă ridica, acest lucru poate semnala o slăbiciune a mușchilor picioarelor.

Normele stabilite de Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA sugerează că un bărbat între 60 și 64 de ani ar trebui să poată efectua cel puțin 14 ridicări, iar o femeie din aceeași categorie de vârstă cel puțin 12.

Dacă obțineți un scor mai mic, este recomandat să consultați un medic sau un terapeut fizic.

De asemenea, modul în care vă așezați este important. Dacă mișcarea este bruscă și vă prăbușiți pe scaun, aceasta poate indica o problemă cu controlul mișcărilor.

Alte mișcări care dezvăluie sănătatea fizică

Un alt indicator al stării fizice este capacitatea de a vă întoarce pe loc. În timpul acestei mișcări, greutatea corpului trebuie să fie suportată temporar de un singur picior, solicitând mușchii și echilibrul.

Dacă trebuie să faceți mai mulți pași mici sau să vă sprijiniți de perete, aceasta poate indica o nesiguranță în mișcare.

Un alt test mai dificil este să vă așezați pe podea și să vă ridicați fără ajutor. Această mișcare necesită nu doar forță, ci și o bună mobilitate articulară și coordonare. Dacă vă este greu sau aveți nevoie de sprijin, este indicat să consultați un specialist.

Pentru siguranță, asigurați-vă că aveți aproape un punct de sprijin sau pe cineva care să vă ajute, mai ales dacă aveți probleme de echilibru sau ați suferit căzături anterior.

Menținerea forței musculare odată cu înaintarea în vârstă

Deși pierderea masei musculare începe de la vârsta de 40 de ani, acest proces poate fi încetinit prin activitate fizică regulată.

După cum menționează experții consultați de Egészség Kalauz, antrenamentele simple, cum ar fi ridicarea lentă de pe scaun sau exercițiile cu greutatea corpului, pot contribui semnificativ la menținerea forței.

Este important să creșteți treptat intensitatea exercițiilor și să consultați specialiști dacă aveți probleme de sănătate.

Chiar dacă o oră de antrenament pe zi este benefică, aceasta nu poate înlocui importanța mișcării regulate pe parcursul întregii zile.