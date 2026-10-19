Cum crești temperatura din casă cu 5 grade folosind o banală folie de aluminiu lângă caloriferul călduț

Caloriferele sunt reci la bază sau încălzesc slab? Află de ce încălzirea acestora este inegală, dar și trucul simplu cu folie de aluminiu care crește temperatura din casă cu până la 5 grade, conform cotidianului sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International.

Soluția simplă pentru camere mai calde: folie de aluminiu

Dacă locuința rămâne rece, chiar și cu sistemul de încălzire în funcțiune, există o soluție rapidă și economică, potrivit electromecanicului Branko Zrnić.

„Recomand să lipiți sau să fixați o folie de aluminiu pe peretele din spatele caloriferului. Atunci când radiatorul încălzește, o parte semnificativă a căldurii este absorbită de perete. Cu ajutorul foliei, această căldură este reflectată înapoi în cameră, crescând temperatura cu 3 până la 5 grade Celsius, fără a crește consumul de energie”, explică Zrnić.

De ce încălzirea caloriferelor este inegală

Situațiile în care caloriferele sunt fierbinți în partea de sus și reci în partea de jos sunt frecvente, fie că vorbim de sisteme centralizate sau individuale de încălzire. Potrivit lui Zrnić, motivul principal este acumularea de impurități în apă, care rămâne în sistem între două sezoane de încălzire.

„În timpul pauzei, impuritățile din apă se adună și formează depuneri care împiedică circulația uniformă a căldurii în radiator. Dacă observați că radiatorul nu mai încălzește uniform, acesta este un semn că este înfundat. Atunci trebuie chemat un instalator care să curețe sistemul cu presiune ridicată, să elimine depunerile și să completeze cu apă proaspătă. Acest proces restabilește capacitatea maximă de încălzire a sistemului”.