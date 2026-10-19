Ce spune Alin Gălățescu despre Andreea Ibacka și Violeta Bănică, după ce au defilat la Gala „Nu există nu se poate”

A treia ediție a Galei „Nu există nu se poate”, eveniment de referință prezentat de Andreea Marin, a adus pe scenă oameni valoroși din diverse domenii care au fost premiați, dar și momente spectaculoase de modă. În calitatea sa de art director, analistul de modă Alin Gălățescu s-a ocupat de show-urile de modă în care au defilat multe persoane publice.

Trecerea de la manechinele de profesie la vedete din showbiz a reprezentat o adevărată provocare pentru reputatul critic. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Libertatea, Alin Gălățescu ne-a povestit cum s-au descurcat vedetele într-o astfel de ipostază.

Alin Gălățescu: „Îmi era foarte teamă”

Experiența îndelungată în industria modei l-a obișnuit pe Alin Gălățescu să lucreze cu modele profesioniste. La Gala Nu există nu se poate, în prezentările de modă au defilat mai multe vedete precum: Andreea Ibcaka, Dana Rogoz, Andreea Bălan, Geanina Ilieș, Violeta Bănică, Ana Maria, soția lui Daniel Pavel.

„Sunt fiecare în parte nu numai profesioniste, ci și niște oameni excepționali. Asta le face să înțeleagă foarte repede, să reacționeze foarte bine și să se bucure. Eu le-am povestit că zona de fashion este în primul rând să te bucuri că o faci. Nimeni nu se așteaptă de la tine la o reacție pe direcția unui model, ci pur și simplu la un moment de grație pe care doar tu, prin personalitatea ta și prin ceea ce ai construit în domeniul tău de referință, îl aduci pe scenă. Ani de zile am lucrat numai cu modele, iar dintr-o dată am fost pus în situația de a lucra un show numai cu persoane publice. Și îmi era foarte teamă. Dar sunt niște femei foarte maleabile, foarte inteligente”, a declarat Alin Gălățescu, în exclusivitate pentru Libertatea.

Ce a spus Alin Gălățescu despre Andreea Ibacka și Violeta Bănică

Art directorul a explicat că misiunea sa principală a fost aceea de a le ajuta pe vedete să treacă peste propriile emoții sau complexe legate de înălțime ori siluetă, insuflându-le încredere pentru a se bucura din plin de atenția publicului.

Printre aparițiile care au captat atenția spectatorilor s-au numărat Andreea Ibacka, aflată la prima sa defilare pe un podium de modă, dar și Violeta Bănică, fiica Andreei Marin. Tânăra a venit special din Statele Unite ale Americii, unde este studentă la Drept, pentru a fi alături de mama sa și pentru a urca pe scenă în două show-uri de modă.