Un producător român de soluții profesionale de igienă și dezinfecție își extinde distribuția pe piețele Uniunii Europene

Produsele Klintensiv sunt destinate domeniilor medical, HoReCa, retail, industrie și sector public, oferind soluții adaptate cerințelor reglementate.

Fondată și operată în România, compania își valorifică poziția în cadrul pieței comune europene prin investiții constante în sisteme și procese care respectă cerințele stricte de calitate și trasabilitate. „Extinderea la nivelul Uniunii Europene este o continuare firească a modului în care am construit Klintensiv încă de la început – pas cu pas, cu focus pe calitate, procese și parteneriate pe termen lung”, a declarat Cristian Stanciu, CEO Klintensiv, pentru Libertatea.

Compania se bazează pe un sistem de management al calității structurat, aliniat standardelor internaționale ISO, garantând consistența producției și performanța predictibilă, indiferent de volum sau de destinația produselor.

Produsele Klintensiv sunt susținute de o documentație tehnică și reglementară exhaustivă, necesară utilizării în medii profesionale. Acestea includ certificate de conformitate, buletine de analiză și etichetare conformă cu normele Uniunii Europene. Producția este monitorizată constant, iar protocoalele stricte de control al calității sunt adaptate cerințelor fiecărui domeniu de utilizare.

Un pilon central al strategiei Klintensiv este integrarea cercetării și dezvoltării (R&D) cu producția industrială. Această abordare permite adaptarea produselor la cerințele locale sau de nișă, reducerea timpului de lansare pe piață și colaborarea simplificată cu partenerii. Compania susține proiecte private label și oferă soluții personalizate, facilitând accesul partenerilor la produse inovatoare.

Klintensiv se concentrează pe parteneriate comerciale pe termen lung, oferind predictibilitate și continuitate în aprovizionare fără necesitatea unor investiții majore. Flexibilitatea formatelor de ambalare, adaptarea portofoliului și procesele logistice optimizate pentru export poziționează compania ca un furnizor competitiv pe piețele externe. Această abordare vine într-un context european marcat de reevaluarea lanțurilor de aprovizionare.

În fața furnizorilor cu costuri ridicate sau dependență de importuri din afara UE, Klintensiv propune o soluție românească aliniată standardelor europene. Prin combinarea producției locale, a sistemelor certificate ISO, a integrării R&D și a unei structuri operaționale eficiente, compania demonstrează că poate concura cu seriozitate și responsabilitate pe piețele internaționale.

