Apartament de 3.000.000 de Euro plus TVA

Potrivit anunțului, apartamentul ar avea 225 de metri pătrați, este situat la etajul 20, dispune de 4 camere și 3 băi și este descris ca fiind „mobilat și utilat (Cavalli)”. Este situat într-un imobil nou din nordul Bucureștiului, pe Șoseaua Fabrica de Glucoză.

Libertatea a luat legătura cu agentul imobiliar care a postat anunțul: „Anunțul este real. Sunt disponibile acolo trei penthouse-uri, tip duplex, pe două niveluri, toate la etajul 20. Unul este Cavalli, unul este Dior și unul Hermes.”

„Ansamblul nu este finalizat, nu are recepția făcută, dar apartamentele se vând acolo. Vor fi gata în maxim un an.”

Acesta a precizat că în fotografii este vorba de niște randări 3D, însă: „apartamentele așa se predau, exact ca în poze”.

Prețul pentru aparatamentul situat pe șoseaua Fabrtica de Glucoză, din București, este de trei milioane de euro plus TVA.

„Vă dați seama, eu nu mă așteptam să vând acest apartament pe Facebook. Aceste apartamente nu se vând așa, e un proces mai complicat. E vorba de alt tip de promovare.”, a mai spus agentul imobiliar pentru Libertatea.

Compania pentru care lucrează se ocupă de zona centrală și de Nord a Capitalei, iar la unele proprietăți noi prețurile „urcă până la 10.000 de euro pe metru pătrat”.

Agentul a explicat și de ce fotografiile apar și pe alte site-uri, cum ar fi cele imobiliare din Dubai, așa cum au observat și internauții: „Posibil, sunt postate tot de colegii de-ai noștri. Noi la bază suntem companie de investiții imobiliare, mare parte din investitorii sunt străini și atunci ne promovăm și pe canale externe.”

Compania mai are disponibile și alte două apartamente, „un pic mai ieftine”, în același complex din Nordul Capitalei: un apartament Dior disponibil pentru 2,5 milioane de Euro plus TVA și un apartament Hermes care se vinde cu 2,8 milioane de Euro plus TVA.

Reacții acide și ironii în comentarii

Postarea a strâns rapid aproape o mie de reacții și sute de comentarii, majoritatea critice sau ironice.

„Aici se trag prafuri fine.”, a scris cineva.

„Îl vinzi pentru că nu îți permiți impozitul?”, a glumit o altă persoană.

Internauții au pus imediat sub semnul întrebării autenticitatea ofertei și a imaginilor folosite.

„Vedeți ca ați furat pozele de la un site de Design care face proiecte în Dubai”, a observat altcineva.

„Nu știu de ce postați lux în mahalaua asta de Facebook.”, este un alt comentariu.

Un alt utilizator a scris: „Apartament de 3 milioane și îți trece tramvaiul 36 prin fata blocului, lux.”

Alții au ironizat stilul extravagant al interiorului: „dacă n-avea ghepardul ăla leșinat, și oglinda aia ciudată în baie, chiar mă interesa.”

„Cred că l-ar accepta Trump în locul Groenlandei”, a comentat altcineva.

Suspiciuni de fake și poze copiate

Mai mulți membri ai grupului au atras atenția că imaginile din anunț nu ar fi reale, ci copiate de pe site-uri de design și imobiliare din Dubai, într-un penthouse Cavalli Tower. Agentul imobiliar a precizat pentru Libertatea că fotografiile sunt niște randări 3D, folosite și pentru a se promova pe alte piețe internaționale.

„Asta e o glumă, un fake gen AI… altfel n-ai cum.”, a comentat o persoană.

„Păi și cum facem Boss ca apare și pă Dubai asta? E 1+1 sau?”, a scris un utilizator, atașând un link către un site de arhitectură din Emiratele Arabe Unite.

„Pozele sunt ale unei proprietăți din Dubai. Căutați cu google lens.”, a scris o altă persoană.

Un comentariu amplu a sintetizat suspiciunile comunității: „Mi-e greu să citesc toate comentariile, dar pozele sunt doar niște randări 3D. Unele zone chiar sunt randate prost. Trebuie doar puțină atenție la detalii. Dincolo de asta, e un kitsch ordinar. Doar ca scrie Cavalli, nu înseamnă că există acolo și bun gust. Dincolo de asta, imaginile respective apar pe mai multe site-uri. Unele de design, altele tot de imobiliare. Inclusiv în Dubai. Dar cel care a postat, și-a facut targetul. Are o grămadă de comentarii și like-uri. Bravo lui.”

Glume despre preț și locație

Nici prețul și amplasarea nu au scăpat de ironii:

„3 000 000 euro e tot blocul”

„La preț de un château în Franța”

Sau oferte „alternative”: „Ofer 4 milioane și un logan”

Cineva a scris ironic „sigur grupul țintă pentru așa ceva caută să cumpere pe Facebook”.

Agentul imobiliar a precizat pentru Libertatea că nu a fost contactat încă de niciun posibil cumpărător care să fie interesat de apartamentul de trei milioane de euro din Pipera: „M-am și mirat un pic că m-ați sunat. Pentru că nu mă așteptam să mă sune cineva.”

