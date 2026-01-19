Apartament de 3.000.000 de Euro plus TVA

Potrivit anunțului, apartamentul ar avea 225 de metri pătrați, este situat la etajul 20, dispune de 4 camere și 3 băi și este descris ca fiind „mobilat și utilat (Cavalli)”. Este situat într-un imobil nou din nordul Bucureștiului, pe Șoseaua Fabrica de Glucoză.

Fotografiile dintr-un anunț imobiliar pentru un apartament din București, care se vinde cu 3 milioane de euroIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

Libertatea a luat legătura cu agentul imobiliar care a postat anunțul: „Anunțul este real. Sunt disponibile acolo trei penthouse-uri, tip duplex, pe două niveluri, toate la etajul 20. Unul este Cavalli, unul este Dior și unul Hermes.”

Apartament Dior de 2,5 milioane de euro în București.Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 7

„Ansamblul nu este finalizat, nu are recepția făcută, dar apartamentele se vând acolo. Vor fi gata în maxim un an.”

Acesta a precizat că în fotografii este vorba de niște randări 3D, însă: „apartamentele așa se predau, exact ca în poze”.

Prețul pentru aparatamentul situat pe șoseaua Fabrtica de Glucoză, din București, este de trei milioane de euro plus TVA.

„Vă dați seama, eu nu mă așteptam să vând acest apartament pe Facebook. Aceste apartamente nu se vând așa, e un proces mai complicat. E vorba de alt tip de promovare.”, a mai spus agentul imobiliar pentru Libertatea.

Compania pentru care lucrează se ocupă de zona centrală și de Nord a Capitalei, iar la unele proprietăți noi prețurile „urcă până la 10.000 de euro pe metru pătrat”.

Agentul a explicat și de ce fotografiile apar și pe alte site-uri, cum ar fi cele imobiliare din Dubai, așa cum au observat și internauții: „Posibil, sunt postate tot de colegii de-ai noștri. Noi la bază suntem companie de investiții imobiliare, mare parte din investitorii sunt străini și atunci ne promovăm și pe canale externe.”

Compania mai are disponibile și alte două apartamente, „un pic mai ieftine”, în același complex din Nordul Capitalei: un apartament Dior disponibil pentru 2,5 milioane de Euro plus TVA și un apartament Hermes  care se vinde cu 2,8 milioane de Euro plus TVA.

Apartament Hermes de 2,8 milioane de euro în București.Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 10

Reacții acide și ironii în comentarii

Postarea a strâns rapid aproape o mie de reacții și sute de comentarii, majoritatea critice sau ironice.

„Aici se trag prafuri fine.”, a scris cineva.

„Îl vinzi pentru că nu îți permiți impozitul?”, a glumit o altă persoană.

Internauții au pus imediat sub semnul întrebării autenticitatea ofertei și a imaginilor folosite. 

„Vedeți ca ați furat pozele de la un site de Design care face proiecte în Dubai”, a observat altcineva.

„Nu știu de ce postați lux în mahalaua asta de Facebook.”, este un alt comentariu.

Un alt utilizator a scris: „Apartament de 3 milioane și îți trece tramvaiul 36 prin fata blocului, lux.”

Alții au ironizat stilul extravagant al interiorului: „dacă n-avea ghepardul ăla leșinat, și oglinda aia ciudată în baie, chiar mă interesa.”

„Cred că l-ar accepta Trump în locul Groenlandei”, a comentat altcineva.

Suspiciuni de fake și poze copiate

Mai mulți membri ai grupului au atras atenția că imaginile din anunț nu ar fi reale, ci copiate de pe site-uri de design și imobiliare din Dubai, într-un penthouse Cavalli Tower. Agentul imobiliar a precizat pentru Libertatea că fotografiile sunt niște randări 3D, folosite și pentru a se promova pe alte piețe internaționale.

„Asta e o glumă, un fake gen AI… altfel n-ai cum.”, a comentat o persoană.

„Păi și cum facem Boss ca apare și pă Dubai asta? E 1+1 sau?”, a scris un utilizator, atașând un link către un site de arhitectură din Emiratele Arabe Unite.

„Pozele sunt ale unei proprietăți din Dubai. Căutați cu google lens.”, a scris o altă persoană.

Un comentariu amplu a sintetizat suspiciunile comunității: „Mi-e greu să citesc toate comentariile, dar pozele sunt doar niște randări 3D. Unele zone chiar sunt randate prost. Trebuie doar puțină atenție la detalii. Dincolo de asta, e un kitsch ordinar. Doar ca scrie Cavalli, nu înseamnă că există acolo și bun gust. Dincolo de asta, imaginile respective apar pe mai multe site-uri. Unele de design, altele tot de imobiliare. Inclusiv în Dubai. Dar cel care a postat, și-a facut targetul. Are o grămadă de comentarii și like-uri. Bravo lui.”

Glume despre preț și locație

Nici prețul și amplasarea nu au scăpat de ironii:

Sau oferte „alternative”: „Ofer 4 milioane și un logan”

Cineva a scris ironic „sigur grupul țintă pentru așa ceva caută să cumpere pe Facebook”.

Agentul imobiliar a precizat pentru Libertatea că nu a fost contactat încă de niciun posibil cumpărător care să fie interesat de apartamentul de trei milioane de euro din Pipera: „M-am și mirat un pic că m-ați sunat. Pentru că nu mă așteptam să mă sune cineva.”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ce se va întâmpla dacă Vladimir Putin va fi asasinat. Răspunsul amenințător pentru Europa al unui politolog apropiat de Kremlin: „Șterși de pe harta umanității”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ilie Bolojan tocmai a dat vestea cea mare pentru români: "Este un lucru foarte important". Nimeni nu se aștepta la asemenea anunț de impact pentru toată lumea. E fără precedent
Viva.ro
Ilie Bolojan tocmai a dat vestea cea mare pentru români: "Este un lucru foarte important". Nimeni nu se aștepta la asemenea anunț de impact pentru toată lumea. E fără precedent
Anunțul momentului în România. Vin și vești bune pentru pensionari! Florin Manole, ministrul Muncii, tocmai a făcut publică decizia. Ce urmează să se întâmple
Unica.ro
Anunțul momentului în România. Vin și vești bune pentru pensionari! Florin Manole, ministrul Muncii, tocmai a făcut publică decizia. Ce urmează să se întâmple
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, schimbare majoră la început de an. Ce decizie importantă au luat cei doi: „Îmi este foarte greu...”
Elle.ro
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, schimbare majoră la început de an. Ce decizie importantă au luat cei doi: „Îmi este foarte greu...”
gsp
Dat dispărut, Mario Iorgulescu a filmat un mesaj: „Au venit carabinierii, m-au luat”
GSP.RO
Dat dispărut, Mario Iorgulescu a filmat un mesaj: „Au venit carabinierii, m-au luat”
„Avem o relație bună cu domnul Bolojan”. Reacția lui Mihai Neșu după ce a aflat ce impozit are de plătit pentru clădirile centrului de recuperare
GSP.RO
„Avem o relație bună cu domnul Bolojan”. Reacția lui Mihai Neșu după ce a aflat ce impozit are de plătit pentru clădirile centrului de recuperare
Parteneri
Da, ați citit bine - Pensia lui Traian Băsescu după 44 de ani de muncă: “Ridicol de mică”. Dar stai să vezi cât e după recalculare: "S-a mărit brusc"
Libertateapentrufemei.ro
Da, ați citit bine - Pensia lui Traian Băsescu după 44 de ani de muncă: “Ridicol de mică”. Dar stai să vezi cât e după recalculare: "S-a mărit brusc"
Cea mai nesuferită zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț. E imposibil să nu te cerți cu ei
Avantaje.ro
Cea mai nesuferită zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț. E imposibil să nu te cerți cu ei
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Tvmania.ro
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața

Alte știri

Acte necesare pentru schimbare permis auto în 2026. Cum plătești taxa pentru permis auto și cum faci programare online
Știri România 12:40
Acte necesare pentru schimbare permis auto în 2026. Cum plătești taxa pentru permis auto și cum faci programare online
Mii de oameni rămân fără căldură sau apă caldă în București, luni, până la ora 23:00. Care sunt zonele afectate
Știri România 12:30
Mii de oameni rămân fără căldură sau apă caldă în București, luni, până la ora 23:00. Care sunt zonele afectate
Parteneri
Șapte mașini și o lecție de răbdare: tânărul obligat să aștepte pentru a traversa strada stârnește indignare online
Adevarul.ro
Șapte mașini și o lecție de răbdare: tânărul obligat să aștepte pentru a traversa strada stârnește indignare online
Rapid, gest de mare club! Dan Șucu a trimis de urgență un avion privat pentru a-l aduce pe Moruțan în România. Când face vizita medicală. Exclusiv
Fanatik.ro
Rapid, gest de mare club! Dan Șucu a trimis de urgență un avion privat pentru a-l aduce pe Moruțan în România. Când face vizita medicală. Exclusiv
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri pe care să stai cu ochii în prima etapă din 2026 în Superliga
Cinci lucruri pe care să stai cu ochii în prima etapă din 2026 în Superliga
Matei Frunză: „L-am învățat pe tata să fie suporter”
Matei Frunză: „L-am învățat pe tata să fie suporter”
Parteneri
Imagini rare cu gemenii cuplului Amal și George Clooney. Cum au fost surprinși Ella și Alexander alături de părinți la vila lor de la Lacul Como. Foto
Elle.ro
Imagini rare cu gemenii cuplului Amal și George Clooney. Cum au fost surprinși Ella și Alexander alături de părinți la vila lor de la Lacul Como. Foto
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Unica.ro
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei
Viva.ro
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei

Monden

Dorian Popa, cu nasul bandajat și înconjurat de bodyguarzi, la proces. Ce s-a întâmplat cu artistul
Stiri Mondene 12:34
Dorian Popa, cu nasul bandajat și înconjurat de bodyguarzi, la proces. Ce s-a întâmplat cu artistul
Declarația făcută de Mihai Morar la Radio ZU, despre Cătălin Măruță. „O să fie colegul nostru aici”. Cum a reacționat un ascultător!
Stiri Mondene 11:40
Declarația făcută de Mihai Morar la Radio ZU, despre Cătălin Măruță. „O să fie colegul nostru aici”. Cum a reacționat un ascultător!
Parteneri
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
TVMania.ro
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
Trucul simplu pe care îl ignorăm, dar prin care putem să economisim până la 2.000 de lei pe lună
ObservatorNews.ro
Trucul simplu pe care îl ignorăm, dar prin care putem să economisim până la 2.000 de lei pe lună
Dieta Marei Bănică: a slăbit 15 kg în două luni! În sfârșit, a spus ce ai voie și ce nu ai voie să mănânci. A venit în pantaloni scurți la serviciu și a atras toate privirile
Libertateapentrufemei.ro
Dieta Marei Bănică: a slăbit 15 kg în două luni! În sfârșit, a spus ce ai voie și ce nu ai voie să mănânci. A venit în pantaloni scurți la serviciu și a atras toate privirile
Parteneri
Soacra pune presiune și îi dă cele mai bune sfaturi » „Dublul” campion al României e gata de revenirea în Superligă: „Să fie totul bine!”
GSP.ro
Soacra pune presiune și îi dă cele mai bune sfaturi » „Dublul” campion al României e gata de revenirea în Superligă: „Să fie totul bine!”
Dublu campion olimpic, trimis în judecată pentru viol. Este acuzat de abuz asupra fiicei minore a antrenorului său
GSP.ro
Dublu campion olimpic, trimis în judecată pentru viol. Este acuzat de abuz asupra fiicei minore a antrenorului său
Parteneri
Două trenuri de mare viteză au deraiat în Spania. Cel puțin 39 de persoane au murit/ MAE verifică dacă sunt români printre victime
Mediafax.ro
Două trenuri de mare viteză au deraiat în Spania. Cel puțin 39 de persoane au murit/ MAE verifică dacă sunt români printre victime
Emil Gânj, căutat de FBI! Primul indiciu cu privire la locul în care se ascunde de peste 6 luni
StirileKanalD.ro
Emil Gânj, căutat de FBI! Primul indiciu cu privire la locul în care se ascunde de peste 6 luni
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Wowbiz.ro
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Wowbiz.ro
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Redactia.ro
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
O femeie de 64 de ani s-a stins din viață după ce a fost diagnosticată cu virus gripal de tip A, în Sibiu
KanalD.ro
O femeie de 64 de ani s-a stins din viață după ce a fost diagnosticată cu virus gripal de tip A, în Sibiu

Politic

Marius Lazurca explică de ce nu merge Nicușor Dan la Davos: „Mesajul e «nu umblu teleleu prin lume»”
Politică 00:09
Marius Lazurca explică de ce nu merge Nicușor Dan la Davos: „Mesajul e «nu umblu teleleu prin lume»”
Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Politică 16 ian.
Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Olimpiu Moruțan, salariu uriaș la Rapid! Dan Șucu îl plătește „regește” pe internaționalul român revenit în SuperLiga. Exclusiv
Fanatik.ro
Olimpiu Moruțan, salariu uriaș la Rapid! Dan Șucu îl plătește „regește” pe internaționalul român revenit în SuperLiga. Exclusiv
Afacerea bosniacă a oamenilor lui Trump
Spotmedia.ro
Afacerea bosniacă a oamenilor lui Trump