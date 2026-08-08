Cadavrul care a devenit un reper sinistru

Morup, caporal al Poliției de Frontieră Indo-Tibetane (ITBP), a murit în tragicul viscol din 1996, în timpul unei expediții istorice care încerca să cucerească vârful Everestului din partea tibetană, guvernată de China. Ghetele sale lime, vizibile în zăpadă, au devenit un simbol macabru pentru alpiniștii care urcă pe cel mai înalt munte din lume. De-a lungul timpului, cadavrul său a fost confundat cu cel al colegului său, Tsewang Paljor, dar noi dovezi și identificări recente ale echipamentului său au confirmat că trupul aparține lui Morup.

India vrea să aducă „Ghetele Verzi” acasă

Autoritățile indiene colaborează acum cu echipe de șerpași specializați în recuperări montane pentru a aduce rămășițele lui Morup înapoi în India. ITBP finanțează operațiunea, dorind să finalizeze misiunea până în septembrie. Oficialii speră să confirme identitatea alpinistului prin teste ADN, înainte de a reda trupul familiei sale din Ladakh.

„Nu l-am uitat niciodată. Era doar o chestiune de timp”, a declarat un oficial ITBP pentru BBC News Hindi, sub protecția anonimatului.

🚨🇮🇳 Tras casi 30 años en el Everest, las emblemáticas "Botas Verdes" han sido finalmente identificadas mediante pruebas de ADN como Dorje Morup, un soldado indio desaparecido durante la mortal tormenta de nieve de 1996 en el Everest. Conmoción en India.https://t.co/t56YANLZD2 — Isaac (@isaacrrr7) July 14, 2026

Provocările unei misiuni periculoase

Recuperarea unui corp din „zona morții” a Everestului – unde temperaturile ajung la -40°C și oxigenul scade la o treime din nivelul mării – este extrem de dificilă. Procesul presupune riscuri semnificative pentru șerpași, care trebuie să urce pe un teren abrupt și periculos. „Principalul lucru este să nu punem viețile șerpașilor în pericol pentru un cadavru”, avertizează alpinistul indian Kuntal Joisher, citat de BBC Nepali.

Transportul cadavrului este complicat de greutatea crescută a trupurilor înghețate și de pozițiile incomode în care acestea se află. Potrivit șerpașilor, operațiunea necesită o echipă de 10-12 alpiniști experimentați pentru a fixa frânghiile de susținere și a asigura coborârea în siguranță.

O familie care așteaptă un răspuns

Pentru familia lui Morup din Ladakh, pierderea sa a fost o rană deschisă timp de decenii. Soția sa, Konchak Yangskit, acum în vârstă de 75 de ani, a mărturisit: „Inima mea a refuzat să creadă că a murit. Nu i-am văzut cadavrul, așa că mi-a fost greu să cred.”

Morup a lăsat în urmă medalii, trofee și fotografii din expedițiile sale montane. Totuși, cel mai prețios obiect din memoria sa este certificatul oficial emis de guvernul chinez, care confirmă că pe 10 mai 1996, la ora 17.30, el a ajuns pe vârful Everestului.

Un simbol al sacrificiului

Dacă operațiunea de recuperare va reuși, familia lui Morup intenționează să organizeze o înmormântare lângă Parcul Martirilor din Leh, capitala Ladakhului. Fiul său, Punchok Dorjai, a subliniat: „Tatăl meu și-a dat viața pentru țară și ar trebui să fie amintit ca un martir. Coechipierii săi merită același respect.”

În memoria alpinistului, familia plănuiește să păstreze ghetele verzi ca simbol al moștenirii sale, alături de certificatul cățărării. Această inițiativă nu doar că ar încheia o poveste dramatică, dar ar aduce un omagiu sacrificiului unui alpinist indian care a visat să facă istorie pe cel mai înalt munte din lume.

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