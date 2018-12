Adevăratul motiv pentru care Ana Maria Otvoș, de la Exatlon, s-a apucat de sport. „Am fost un copil obez” | FOTO

Ana Maria Otvoș, una dintre cele mai puternice atlete de la Exatlon, a părăsit competiția zilele trecute, în urmă unei accidentări grave suferite la umărul stâng. Ana Maria nu a mai putut continuă lupta pentru marele premiu și a fost nevoită să se întoarcă acasă.

Pentru Ana Maria Otvoș, una dintre cele mai puternice figuri feminine de la Exatlon, nu a fost deloc ușor să-și părăsească echipa mai ales că, de nenumărate ori, atleta a trecut „cu ușurință” peste accidentări, obținând multă vreme și cele mai bune procentaje din echipă sa.

Ea a fost unul dintre pilonii echipei Războinicilor prin determinare și sfaturile oferite coechipierilor.

Ana Maria Otvoș are un trecut impresionant în domeniul sportului, dar puțini știu însă adevăratul motiv pentru care războinica și-a dezvoltat pasiunea pentru sport. Copil fiind, Ana Maria suferea de obezitate și asta a determinat-o să se apuce de sport.

„Majoritatea persoanelor, când se uită la mine, spun că fizicul nu este punctul meu forte, deși am lucrat foarte mult la el, pentru că am fost un copil obez, de asta m-am apucat de sport”, spune Ana-Maria.

Născută la Târgoviște, în urmă cu 31 de ani, Ana a ales să facă sport încă din copilărie.

A debutat, în lumea sportului, cu gimnastica și apoi s-a îndreptat către handbal, iar liceul, cu profil sportiv, l-a terminat cu specializarea volei. Atletă a absolvit UNEFS-ul, cu specializarea atletism și a urmat un master în Sport, Turism și Activități de timp liber. Ulterior, ea s-a perfecționat în lupte libere, ajungând să facă parte din lotul național al României. Ana Maria a adunat în palmares nenumărate medalii, ea fiind multiplă campioană națională și dublu medaliată la europene, la lupte libere. În prezent, Ana este instructor de aerobic.

Zilele trecute, Ana-Maria Otvoș își lua la revedere de la coechipierii săi, după accidentarea suferită. Discursul ei a fost unul emoționant.

„Toată perioada cât am stat aici, deși am crezut că va fi extrem de grea, a fost foarte frumoasă lângă acești oameni cărora le voi mulțumi toată viața pentru că i-am cunoscut, că mi-au oferit oportunitatea să îi cunosc îndeaproape. Mi-a plăcut extrem de mult experiența Exatlon, am învățat foarte multe lucruri aici… am învățat să tolerez, să am răbdare, să nu etichetez oamenii după o reacție, să plâng. N-am plâns toată viața mea cât am plâns aici, la Exatlon, dar atunci când am făcut-o n-am simțit că sunt slabă. Tot ceea ce am făcut noi aici, la Exatlon, nu doar eu, am făcut-o pentru ca cei mici, copiii, să se uite și să vadă în noi un exemplu”.

