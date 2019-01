În vremurile comuniste a circulat o legendă despre o așa-zisă relație între cântărețul de muzică populară Benone Sinulescu și legenda gimnasticii mondiale, Nadia Comăneci.

Într-un interviu pentru click.ro, Benone Sinulescu clarifica situația și explica ce s-a întâmplat cu adevărat între ei.

„Nadia era într-un cantonament la București, urma să plece a doua zi în America, să fie primită de toți președinții țărilor latine. A căutat-o pe Irina și nu a dat de ea, apoi m-a căutat pe mine. Toată lumea era în alertă: dispăruse Nadia Comăneci!…

…Și apare Nadia, m-am trezit cu ea la ușă. Mi-a spus că îi e dor de mama ei și că ar vrea să meargă la Onești. De fapt venise să-mi ceară bani de tren să meargă la Onești…”, a povestit Benone Sinulescu.

„Am tratat-o cu înghețată, am hrănit-o… Granzii Comitetului Central erau pe urmele ei și m-au sunat să mă întrebe dacă Nadia e la mine. Am primit telefon imediat: „Tovarășe Benone, Nadia e cumva la dvs?. A, ne-am liniștit”, au spus. A venit poliția și Nadia a fost lămurită să plece în SUA, unde a fost primită cu onoruri. Am convins-o să plece…

De atunci s-au iscat acele zvonuri că aș fi avut ceva cu Nadia”, a încheiat Benone Sinulescu.

Nadia Comăneci, prima gimnastă din lume care a primit nota 10 într-un concurs olimpic de gimnastică, este deținătoare a cinci medalii olimpice de aur. Este considerată a fi una dintre cele mai bune sportive ale secolului XX și cea mai bună gimnastă a lumii din toate timpurile, fiind alintată „Zeița de la Montreal”. Este primul sportiv român inclus în memorialul International Gymnastics Hall of Fame.

La 14 ani, Nadia Comăneci a devenit o stea a Jocurilor Olimpice de Vară din 1976 de la Montreal, Québec. Nu numai că a devenit prima gimnastă care a obținut scorul perfect de zece la olimpiadă (de șapte ori), dar a și câștigat trei medalii de aur (la individual compus, bârnă și paralele), o medalie de argint (echipă compus) și bronz (sol).

De foarte mulți ani, Nadia Comăneci este stabilită în Statele Unite ale Americii, acolo unde trăiește alături de soțul său, Bart Conner, și de băiețelul lor, Dylan.

Citește și: EXCLUSIV | Cât te costă să te cazezi la minihotelul lui Cosmin Bărcăuan de lângă Salonic. Firea și Pandele au fost clienții fostului fotbalist