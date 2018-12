Anamaria Prodan, enervată după ce lumea s-a luat de fiica ei model. „Nu a ajuns o drogată sau o bețivă de bani gata”

În urmă cu câteva zile, Rebecca, fiica cea mare a impresarei Anamaria Prodan, a bifat o nouă reușită în lumea modelling-ului.

Cea mai recentă prezentare de modă la care a apărut fata cea mare a Anamariei Prodan a fost la Milano, unde a defilat pentru casa de modă Dolce&Gabbana.

După ce Anamaria Prodan s-a lăudat cu reușita fiicei ei, vedeta a primit și critici din partea celor care îi urmăresc activitatea pe rețelele de socializare.

„Ana, dragă, înțeleg că ești mândră, dar nu așa se măsoară performanța. E foarte ușor să reușești când ai totul pus pe tavă, când ești împins de la spate și ai și conexiunile necesare. Adevărata performanță se măsoară în cei care pornesc de la zero, fără nimic, și totuși ajung atât de departe. Aceia chiar au mult potențial, de departe. Aceia chiar au mult potențial. restul sunt doar rezultatul părinților”, i-a scris un internaut.

Anamaria Prodan a reacționat vehement:

„Ce greșit vorbești! Munca părinților se reflectă în reușitele copiilor. Este meritul copilului meu că a ajuns nr. 1! Nu a ajuns o drogată sau o bețivă de bani gata! Adevătrata performanță o fac cei care au 7 ani de acasă. Cei care ajung în vârf.

Pentru copilul meu, numele familiei ei atârnă cumplit de greu! Copilul meu, ca și mine, nu a uzat de acest nume și a muncit de 10 ori mai mult decât un copil normal ca să demonstreze că e bună!

Copilul meu a fost ales de Dolce and Gabbana nu pentru că este fata Anamariei Prodan! Ci pentru faptul că este o profesionistă desăvârșită, o fată superbă, deșteaptă și cuminte!”.

Celebra impresară este mama a două fete, Rebecca și Sarah, din mariajul cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, cel care i-a fost primul soț. De asemenea, vedeta mai are un băiat, Laurențiu sau Reghe Junior cum este cunoscut băiatul pe care îl are cu actualul său soț, antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf. Acesta din urmă are și el un fiu, Luca, dintr-un mariaj anterior. Cu ani în urmă, Anamaria Prodan și familia sa au fost protagoniștii unui reality show care a prins foarte bine la public.

