Andreea Perju, victima abuzurilor în școală. „Nu am să o uit niciodată”

Actrița Andreea Perju a recunoscut că a fost viztima abuzurilor pe vremea când se afla pe băncile școlii.

Andreea Perju, care la un moment dat a ajuns să lucreze ca ospătăriță, este cunoscută ca actriță, ea apărând în mai multe seriale de-a lungul anilor.

Andreea Perju, care este implicată într-un proiect cu cântăreața Giulia, a afirmat că a fost victima bullyingului din școală.

Blonda a făcut public un moment traumatizant care s-a petrecut între ea și o profesoară pe care o avea la liceu.

„Bullyingul începe din familie. Apoi intervine relația cadru didactic – elev. Toate lucrurile alea sunt învățate de la adulți. E important să conștientizeze efectele acestui bullying. Efectele emoționale pe care le are asupra dezvoltării copilului.

Pe vremea noastră nu se numea așa. Am avut un episod de bullying între cadru didactic – elev. Am pierdut-o pe mama la 12 ani, am rămas cu tata. Nu am avut o relație foarte bună cu tata. Acum e un bunic extraordinar, cred că de aceea l-am și iertat și l-am primit cu brațele deschise în viața mea…

Mi s-a întâmplat în liceu, ca o profesoară să mă lase corigentă pe vară în clasa a XI-a și nu am să o uit niciodată. Mi-a zis că dacă nu mă transfer în 24 de ore de la școala în care eram, mă lasă repetentă. E un bullying agresiv”, a declarat Andreea Perju în emisiunea „Răi da’ Buni” de pe Antena Stars.