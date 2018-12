Andrei Ștefănescu a făcut foamea în India. „Am slăbit 4 kilograme”

Andrei Ștefănescu s-a aflat în India o perioadă, pentru filmările la show-ul Asia Express, pe care îl prezintă alături de Liviu Vârciu. Invitat la emisiunea Xtra Night Show, de la Antena 1, cântărețul a povestit că a avut probleme cu mâncarea foarte picantă și că a slăbit aproape patru kilograme pe durata filmărilor.

„Mâncarea e picantă, dar pentru noi care nu suntem obișnuiți nu e ok. Am spălat aripioarele înainte să le mănânc, te usturau și degetele de la iuțeală. Cred că era piper și în pasta de dinți.

Dacă tu le spui că nu vrei picant, ei nu au această noțiune de fără picant.

Peste 90 % din populație e vegetariană, noi am avut probleme cu ouăle dimineața, ei nu vor să curme o viață ca să te hrănești tu. Am slăbit aproape 4 kilograme”, a spus Andrei Ștefănescu.

„A fost foarte obositor, un proiect lung. S-a adunat și cu primul sezon oboseala. Noi am și prezentat locurile unde se întâmplau probele, am mers pe urmele concurenților. De dimineața de la 6 până seara la 6.

E o altfel de țară, un pic mai agresivi ca oameni, un pic mai puțini civilizați. Fiecare oraș era la fel, repetitiv, lucruri care te zăpăceau, foarte mult haos. Mult mai rău ca în primul sezon. Eu cred că urmează un sezon de senzație”, a mai spus el.

Citește și: Sentință definitivă: Mega Image plătește 500.000 de lei angajatului călcat cu motostivuitorul!