Tom Jones a fost concediat la 86 de ani din postul de jurat la „Vocea Marii Britanii”: „Nu am vrut să părăsesc emisiunea”

Cântărețul britanic Tom Jones a dezvăluit recent că a fost înlăturat din rolul de jurat al cunoscutei emisiuni de televiziune „The Voice U.K.”. Artistul în vârstă de 86 de ani a precizat că decizia luată de postul ITV a fost justificată oficial prin existența unor complicații financiare asociate polițelor de asigurare.

Într-un mesaj transmis pe rețelele de socializare, interpretul unor hituri legendare precum „It’s Not Unusual” a explicat că nu a avut nicio intenție să părăsească proiectul de televiziune pe care îl îndrăgește. Decizia conducerii postului i-a fost adusă la cunoștință abia recent, deși hotărârea fusese luată cu mai mult timp în urmă, potrivit news.ro.

Artistul a abordat și speculațiile apărute în presa britanică referitoare la o eventuală strategie de „reîmprospătare” a formatului și a echipei de jurați. Jones a menționat că i s-a propus o prezență mult diminuată în cadrul show-ului, fără implicare în etapele inițiale ale competiției, variantă pe care a refuzat-o categoric.

„Îmi oferă un rol mult redus, în care aş apărea, dar fără să fiu implicat efectiv de la început, iar asta nu mă încântă deloc. Aşa că singurul lucru pe care îl ştiu în acest moment este că nu există niciodată un moment potrivit pentru a concedia un om de 86 de ani care încă se descurcă destul de bine la ceea ce face”, a declarat legendarul cântăreț.

Tom Jones este o figură emblematică pentru formatul „The Voice U.K.”, fiind prezent în distribuția emisiunii încă de la lansarea sa pe postul BBC în anul 2012. După o scurtă pauză, celebrul interpret a revenit pe scaunul de jurat odată cu preluarea drepturilor de difuzare de către postul ITV în 2017.