Primăria condusă de Ciprian Ciucu a anunțat miercuri, 9 septembrie, că prima trecere de pietoni inteligentă din București a fost montată pe Șoseaua Chitilei, la intersecția cu Strada Prahova, în sectorul 1.

„Este un proiect pilot care folosește tehnologia pentru a proteja pietonii la traversare. Sistemul rezolvă o problemă mare, frecventă în orașe: șoferii se obișnuiesc cu luminile care clipesc non-stop și nu le mai observă”, a precizat PMB.

Mai exact, sistemul folosește senzori pentru a detecta intenția reală de traversare, activează iluminarea LED și semnalizarea vizuală doar în prezența pietonilor și include elemente acustice și tactile pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

Șoseaua Chitilei, la intersecția cu Strada Prahova, în Sectorul 1. Foto: Google Maps Libertatea

„Această trecere modernă se activează doar când este nevoie, prin trei metode:

- Detecție în 3 straturi: senzorii inteligenți analizează mișcarea oamenilor de pe margine. Sistemul pornește semnalizarea doar dacă detectează o intenție reală de a traversa. Astfel, elimină situațiile în care luminile s-ar aprinde degeaba (de exemplu, dacă doar treci pe lângă zebră).

- Semnalizare vizuală dinamică: lămpile tip Flash și iluminatul LED inteligent pe carosabil se activează exclusiv la prezența pietonilor. Luminile se aprind doar când pietonul e acolo, atrăgând imediat atenția șoferilor că cineva chiar traversează în acel moment.