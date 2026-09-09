Philips România a primit o amendă de un milion de euro după ce un angajat a șters aplicația WhatsApp de pe telefonul de serviciu în timpul unui control.

Compania a fost sancționată de Consiliul Concurenței cu o amendă uriașă, de aproximativ un milion de euro, în urma unui incident petrecut în timpul unui control.

Sancțiunea record a fost aplicată după ce inspectorii au descoperit că un angajat a dezinstalat aplicația WhatsApp de pe un telefon mobil utilizat în scop profesional. Gestul a fost considerat de autorități drept o încercare directă de obstrucționare a verificărilor.

„Consiliul Concurenței a sancționat compania Philips România SRL cu amendă în valoare de 5.181.216, 887 lei (aproximativ un milion de euro) pentru furnizarea de documente într-o formă incompletă pe parcursul inspecției inopinate desfășurate la sediul companiei. Concret, după ce a fost informat cu privire la desfășurarea inspecției autorității de concurență, un angajat al companiei a dezinstalat aplicația WhatsApp de pe un dispozitiv mobil utilizat în scop profesional. În acest fel, a fost restricționat accesul inspectorilor de concurență la informații potențial relevante pentru obiectul investigației, conținute în aplicația respectivă”, arată reprezentanții instituției într-un comunicat de presă.

În perioada 28-30 iulie 2026, Consiliul Concurenței a efectuat inspecții inopinate la sediul Philips România SRL și la sediile a 10 companii (distribuitori sau revânzători Philips) care activează pe piața echipamentelor medicale de ultrasonografie și/sau piața dispozitivelor medicale de monitorizare a pacienților destinate utilizării în spitale și clinici medicale.

Controalele, precizează Consiliul Concurenței, „au fost autorizate de Curtea de Apel București și sunt justificate de necesitatea obținerii tuturor informațiilor și documentelor necesare clarificării posibilei practici anticoncurențiale analizate. Efectuarea acestora nu reprezintă o antepronunțare în ceea ce privește vinovăția companiilor”.