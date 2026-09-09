„O manipulare alarmistă”, demontată de Administrația Prezidențială: România nu trimite trupe pe frontul din Ucraina

Administrația Prezidențială a emis un avertisment cu privire la o campanie de dezinformare care s-a propagat rapid în spațiul digital în ultimele zile. Narațiunea falsă susține că România s-ar pregăti să trimită militari pe teritoriul Ucrainei pentru a lupta în război împotriva Rusiei.

Autoritățile de la București cataloghează aceste mesaje drept „o manipulare alarmistă”, menită să creeze panică și să distorsioneze o decizie „administrativă”.

În mesajul publicat pe Facebook, Administrația Prezidențială subliniază că „agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei afectează toate statele din regiunea Mării Negre, inclusiv România, care are graniță directă cu Ucraina. Ne aflăm, așadar, într-o zonă geopolitică de insecuritate persistentă, din cauza acțiunilor militare rusești.

Prioritatea zero a României este protejarea și apărarea cetățenilor noștri, motiv pentru care țara noastră participă în toate formatele internaționale care ajută la atingerea acestui obiectiv major de securitate.”

Pentru a sprijini din punct de vedere tehnic și logistic aceste măsuri, în cursul anului 2025 a fost creat Comandamentul operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei. Solicitarea transmisă recent de Președintele României către Parlament vizează aprobarea participării unui efectiv restrâns de cel mult 20 de militari români în cadrul acestei structuri de comandă.

România nu trimite trupe combatante pe front și nici un alt tip de personal militar pe teritoriul ucrainean. Cei cel mult 20 de ofițeri români fac parte din personalul de stat major, având atribuții exclusive de coordonare, planificare, comandă și control.