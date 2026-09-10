O călătorie cu metroul din București ar avea un cost real de aproximativ 14 lei pentru Metrorex, în timp ce prețul achitat de călători este mult mai mic datorită compensației acordate de stat, susține Marian Artimon, președintele Unității Sindicatul Liber din Metrou (USLM), potrivit Agerpres.

Potrivit liderului sindical Marian Artimon, după acordarea compensației, costul ajunge la aproximativ 5 lei pentru o călătorie, iar utilizatorii care cumpără abonamente plătesc efectiv și mai puțin.

„Costul real al călătoriei la metrou e undeva spre 14 lei. Atâta costă Metrorexul pentru a transporta un călător, iar compensația vine pentru delegarea transportului și se duce undeva la 5 lei prețul călătoriei, care, de fapt, fiind cumpărat prin abonament, e 2,3 lei, nu este 5 lei.”

Declarația a fost făcută miercuri, într-o conferință de presă, în contextul discuțiilor privind finanțarea Metrorex și majorarea tarifelor pentru transportul subteran din București.

Marian Artimon a explicat că majorarea prețului unei călătorii de la 5 lei la 7 lei nu ar fi avut ca scop creșterea salariilor angajaților Metrorex.

„Creșteai prețul pentru că statul nu era în stare să dea compensația pe care era obligat să o dea. Nu are nicio treabă cu oamenii din metrou.”, a spus acesta.

Liderul USLM a susținut că majorarea tarifelor ar fi avut rolul de a asigura lichiditatea companiei, în condițiile în care suma alocată de stat era sub necesarul estimat.

„Statul trebuia să plătească subvenție 1,270 miliarde de lei, a dat 740 milioane de lei și din încasări mai erau 120 de milioane de lei.”, a declarat liderul sindical.

În acest context, sindicaliștii au susținut necesitatea majorării tarifului pentru a asigura un flux de numerar suficient pentru companie.

Artimon a afirmat că această perspectivă a fost discutată și cu fostul ministru al Transporturilor, Ciprian Șerban, anul trecut.

„Până la urmă l-am convins pe domnul Șerban că este foarte bun cash flow-ul. Nu era pentru oamenii din metrou.”

Decizia a fost însă anulată pe 19 iunie de ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii, Radu Miruță, prin anularea ordinului emis anterior de Ciprian Șerban.

„Acea creștere de tarif trebuia să înceapă cu 1 ianuarie 2026 și, din păcate, din cauză că în decembrie nu s-a întrunit Consiliul de Administrație, nu s-a putut lua hotărârea. (...) N-am avut trei din cinci voturi pentru a crește tariful', a arătat Artimon.

Discuția privind prețul călătoriei cu metroul este legată direct de nivelul compensației acordate companiei de stat.

Pe 30 aprilie, USLM afirma că majorarea tarifelor fusese convenită de Guvernul Bolojan, în condițiile în care compensația alocată de Ministerul Finanțelor pentru Metrorex reprezenta aproximativ 65% din necesar. Diferența urma să fie acoperită inclusiv prin creșterea veniturilor din tarife.