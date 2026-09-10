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Frații Andrew și Tristan Tate rămân în închisoare în SUA, cererea de eliberare a fost respinsă

Dana Arambescu
Dana Arambescu
Jurnalist
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Frații Andrew și Tristan Tate rămân în închisoare în SUA, cererea de eliberare a fost respinsă. Sursă foto: Shutterstock
Frații Andrew și Tristan Tate rămân în închisoare în SUA, cererea de eliberare a fost respinsă. Sursă foto: Shutterstock
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Frații Andrew și Tristan Tate rămân în custodia autorităților din Statele Unite pe durata procesului de extrădare către Marea Britanie, unde sunt acuzați de viol și trafic de persoane, a decis un judecător federal din Miami.

Judecătoarea Lauren Louis a respins moțiunea depusă de echipa de apărare privind eliberarea pe cauțiune. Instanța a stabilit că frații Tate nu au reușit să demonstreze că nu prezintă risc de fugă sau un pericol pentru comunitate și nici că există circumstanțe speciale care să justifice punerea lor în libertate, potrivit publicației americane Fox31 News.

Decizia înseamnă că cei doi vor rămâne încarcerați la Centrul de Reținere Federală din Miami pe parcursul procedurii de extrădare către Marea Britanie ce ar putea dura câteva luni.

Echipa juridică a fraților Tate a criticat dur hotărârea, susținând că menținerea lor în detenție creează o contradicție juridică majoră. Avocații spun că aceștia sunt blocați în SUA din cauza solicitării britanice, deși trebuie să se apere în paralel în procesul din România, unde anchetele continuă și noi rechizitorii au fost formulate de procurori.

Apărarea susține că este imposibil să pregătească o strategie eficientă prin conversații ocazionale purtate dintr-un centru de reținere aflat la mii de kilometri distanță și ia în calcul contestarea deciziei.

Frații Tate, cunoscuți pentru promovarea averii și a misoginismului pe rețelele sociale, au fost arestați pe teritoriul american pe 18 iulie. Aceștia neagă acuzațiile din Marea Britanie și România, susținând în instanță că discursul lor online este doar un personaj public exagerat pentru vizibilitate.

Deși procurorii români le-au permis anterior să fie cercetați sub control judiciar fără a părăsi țara, cererea de extrădare transmisă de autoritățile britanice a condus la reținerea lor în SUA până la soluționarea definitivă a dosarului.

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Tags: Andrew Tate Tristan Tate
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