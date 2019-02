Denisa şi Mircea au decis să nu se întoarcă în România, așa cum era planul, ci să se bucure de încă o vacanţă. Mai mult, artista a dezvăluit că va fi prezentă la meciul Simonei Halep.

„Am plecat din Londra, conform planului. În seara asta trebuia să fim acasă. Doar că având escală în Varşovia, ne-am răzgândit şi nu ne-am mai urcat în avionul spre Bucureşti. Am închiriat o masina si am ajuns în….Cehia. În mâna stângă am tichetele de boarding pe care nu le-am mai folosit, iar în dreapta bilete la meciurile de tenis de mâine. Mergem să le susţinem pe campioanele noastre @miki.buzarnescu si @simonahalep ????????”, a scris Denisa Tănase.

