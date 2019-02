Antonia i-a transmis un mesaj special, prin intermediul unei postări pe o rețea de socializare, la care a atașat și o fotografie. „La mulți ani, divo! Te iubesc precum un copil gras iubește prăjiturile”, i-a transmis Antonia Deliei.

Delia vrea detergent de vase de ziua ei! Cântăreață are o listă de dorințe pe măsura nonconformismului său. Azi face 37 de ani și colegii știu că trebuie să treacă nu pe la vreun magazin de lux, ci pe la supermarket ca să-i ia cadou.

Delia își aniversează ziua de naștere la filmările celui de-al șaselea sezon „iUmor' și le-a spus colegilor săi jurați exact ce cadouri așteaptă: „Mi-aș dori lucruri folositoare. Am nevoie de dresuri de scenă, cosmetice, apă micelară, dischete demachiante, bețișoare demachiante, tratamente de păr, iar parfumurile mă bucură mereu. Puteți să îmi luați peruci, pentru că le și colecționez, sau șepci, bonete, pălării cu borul mare, amplu și foarte drept. Ce nu mai am eu și nu îmi place să cumpăr: detergent de vase, un ceainic inteligent sau măcar să fie drăguț. Primesc și vitamina C, magneziu și alte suplimente pe care trebuie să le ia un om sănătos”.

