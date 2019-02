Delia își aniversează ziua de naștere la filmările celui de-al șaselea sezon „iUmor” și le-a spus colegilor săi jurați exact ce cadouri așteaptă: „Mi-aș dori lucruri folositoare. Am nevoie de dresuri de scenă, cosmetice, apă micelară, dischete demachiante, bețișoare demachiante, tratamente de păr, iar parfumurile mă bucură mereu. Puteți să îmi luați peruci, pentru că le și colecționez, sau șepci, bonete, pălării cu borul mare, amplu și foarte drept. Ce nu mai am eu și nu îmi place să cumpăr: detergent de vase, un ceainic inteligent sau măcar să fie drăguț. Primesc și vitamina C, magneziu și alte suplimente pe care trebuie să le ia un om sănătos”.

Vedeta a făcut și o listă cu lucrurile pe care nu-și sfătuiește prietenii și colegii să i le cumpere sub nicio formă, fiindcă ar ajunge… prin portbagaj sau la gunoi. „Nu-mi luați haine, pentru că nu o să-mi luați nimic drăguț, voi o să considerați că îmi luați ceva ce o să mi se potrivească și nu va fi așa! Să nu îmi luați cadouri drăguțe cu valoare sentimentală, cum ar fi o broșă de la bunica și nici păpușele sau ursuleți, pentru că nu am ce să fac cu ei, de obicei se strâng în portbagaj. Mi-aș dori lucruri pe care le pot folosi, consuma, de care mă pot bucura, nu doar să mă uit la ele”, a spus sărbătorita.

Libertatea a vorbit cu medicul estetician la care a ajuns o pacientă mutilată de Matteo Politi: „Neavând cunoștinte medicale, poți să faci astfel de complicații”

FOTO | Cum arată sânii unei paciente care spune că a fost operată de falsul medic italian Matteo Politi. Doctorul Radu Ionescu: „Situația acestui impostor este mult mai gravă. Mă refer la mutilările pe care le-a efectuat”

Ministerul Sănătății i-a dat aviz escrocului italian Matteo Politi, care a ajuns să opereze de zeci de ori în România, chiar și la spitalul privat Monza, fără studii de medicină! A fost depistat de asistente că nu știa să-și pună mănușile!