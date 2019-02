Criticii de film se așteaptă, însă, ca lungmetrajul mexican „Roma” să reprezinte surpriza și să ia unele dintre principalele trofee, inclusiv cel de cel mai bun film al anului.

Pentru BAFTA 2019, „The Favourite” a fost nominalizat la 12 categorii inclusiv „cel mai bun film” şi „cel mai bun film britanic”, dar și pentru toate premiile acordate actorilor. Pelicula britanică este şi preferata criticilor, dar sunt și voci care spun că este posibil ca filmul „Roma” să îi fure unul dintre principalele trofee.

Tradiția arată, însă, că de cele mai multe ori, la BAFTA, premiu pentru cel mai bun film a fost câștigat de o peliculă britanică. Exemplele cele mai crecente sunt „The Queen” (2006), „Atonement” (2007), „Slumdog Millionaire” (2008) şi „The King’s Speech” (2010), pentru a numi doar câteva exemple recente.

Ca număr de selecţii, „The Favourite” este urmat de „Bohemian Rhapsody”, „First Man”, „Roma” şi „A Star Is Born” cu şapte nominalizări, şi de „Vice” şi „BlacKkKlansman”, cu câte cinci nominalizări.

Filmele nominalizate la BAFTA 2019:

Cel mai bun film

„BlacKkKlansman',

„The Favourite',

„Green Book',

„Roma'

„A Star is Born'

Cea mai bună regie

Spike Lee,

Pawel Pawlikowski,

Yorgos Lanthimos

Alfonso Cuarón.

Cel mai bun scenariu

„Cold War' (Janusz Głowacki, Paweł Pawlikowski),

„The Favourite' (Deborah Davis, Tony McNamara),

„Green Book' (Brian Currie, Peter Farrelly, Nick Vallelonga),

„Roma' (Alfonso Cuarón) şi

„Vice' (Adam McKay).

Cel mai bun scenariu adaptat

„BlacKkKlansman' (Spike Lee, David Rabinowitz, Charlie Wachtel, Kevin Willmott),

„Can You Ever Forgive Me?' (Nicole Holofcener, Jeff Whitty),

„First Man' (Josh Singer),

„If Beale Street Could Talk' (Barry Jenkins) şi

„A Star is Born' (Bradley Cooper, Will Fetters, Eric Roth).

Cea mai bună actriţă în rol principal

Glenn Close („The Wife'),

Lady Gaga („A Star is Born'),

Melissa McCarthy („Can You Ever Forgive Me?'),

Olivia Colman („The Favourite')

Viola Davis („Widows').

Cea mai bună actriţă în rol secundar

Emma Stone(„The Favourite')

Rachel Weisz („The Favourite')

Amy Adams („Vice'),

Claire Foy („First Man')

Margot Robbie („Mary Queen of Scots').

Cel mai bun actor în rol principal

Bradley Cooper – „A Star is Born')

Christian Bale „Vice'

Rami Malek – „Bohemian Rhapsody',

Steve Coogan – „Stan & Ollie'

Viggo Mortensen – „Green Book'

Cel mai bun actor în rol secundar

Adam Driver – „BlacKkKlansman',

Mahershala Ali – „Green Book',

Richard E. Grant – „Can You Ever Forgive Me?',

Sam Rockwell – „Vice'

Timothee Chalamet – „Beautiful Boy'.

Cel mai bun film britanic

„Beast' (r. Michael Pearce),

„Bohemian Rhapsody' (r. Bryan Singer),

„The Favourite' (r. Yorgos Lanthimos),

„McQueen' (r. Ian Bonhôte, Peter Ettedgui),

„Stan & Ollie' (r. Jon S. Baird)

„You Were Never Realy Here' (r. Lynne Ramsay).

Cel mai bun film într-o limbă străină

„Capernaum', r. Nadine Labaki,

„Cold War', r. Pawel Pawlikowski,

„Dogman', r. Matteo Garrone,

„Roma', r. Alfonso Cuarón,

„Shoplifters', r. Hirokazu Kore-eda

Cea de-a 72-a gală de decernare a premiilor BAFTA va fi prezentată de actriţa Joanna Lumley şi va avea loc la Royal Albert Hall din Londra pe 10 februarie.

Printre personalitățile așteptate se numără prințul William și Kate Middleton.

