Călin Geambașu a făcut dezvăluiri zguduitoare despre copilăria sa și despre relația cu mama lui.

Călin Geambașu, care recent a făcut dezvăluiri despre tatăl lui, cântărețul Petre Gembașu, a fost invitat la o emisiiune de la pro Tv.

În cadrul acesteia, artistul a scos la iveală amănunte cutremurătoare despre relația cu mama sa, cu care nu mai vorbește de patru ani.

Călin Geambașu, care s-a despărțit de mama fiului său, a mărturisit că a fost agresat de cea care i-a dat viață pe când era doar un copil. de asemenea, cântărețul a comentat și despre tatăl său.

„Apropo de copilărie, în proporţie de 90 % a fost perfectă. (…) Am întârziat 4 minute la ora de pian, m-a descălţat la şcoală şi m-a plimbat prin fiecare clasă, doar ca să mă facă să mă simt într-un fel… El venise să mă asculte ca să vadă cum am studiat şi am tot tras de timp. Când a venit la oră a spus că nu merit tot ce îmi aduce el din Germania, profesoara mea a fost şocată, gestul acela nu l-a înţeles. El avea nişte oscilaţii bruşte, foarte abrupte pe care nu le puteam înţelege.

Ceea ce simt eu despre mamă nu s-a regăsit deloc în ceea ce mi-a arătat mie nevasta tatălui meu. Nu mi-a spus niciodată „Te iubesc!” Şi femelele din renul animal aduc pe lume pui, dar asta nu le înnobilează în vreun fel. Mama mea biologică e mai spartantă. Ştiu poze cu ea însărcinată, aveam 50 de cm când am venit, dar eu dacă aş fi femeie, dacă aş fi mamă, nu aş putea să fac ce a făcut ea. Când dădea cu joarda în mine, lua cablul de la video şi dădea… . Nu studiam la pian, eram zburdalnic, dar nu eram vreun huligan.

Ok, să te trag de ureche, să îţi dau o palmă la fund, ok, dar ajunsesem să întreb: „Dar ţie nu îţi e milă să dai în carne din carnea ta?”. Eram siderat, cu mintea mea de copil de 10, 12 ani. La un moment dat am ripostat. Eu eram de la pieile roşii. La vârsta de 15 ani, odată cu aburii Revoluţiei, a fost momentul în care am ripostat. A fost momentul de la care nu mi s-a mai dat nicio palmă. De exemplu, luam o cană din cuptorul cu microunde şi m-a fript. Au căzut câţiva stropi de lapte din cană şi mi-a dat o palmă peste cană şi mi-a spus: „Nu vezi că ai dat câţiva stropi pe covor?”. Ce conta că erau stropi şi cioburi peste tot, pentru că mi-a dat peste mână? Conta pentru că am dat eu câteva picături…

Am lipit-o de perete. Din momentul ăla nu a mai dat niciodată în mine. În momentul ăla ştim de frică sau iubim? Suntem oameni sau animale?

Bunica este mama mea. Ea este mama mea. La 16, 17 ani, în momente cheie, când începuse să prindă contur lucrurile pe care începeam să le fac, şi-a vândut singura garsonieră pe care o avea ca să îmi cumpăr 3 aparate pentru echipament.

Eu nu cred că mai am cum să o iubesc pe nevasta tatălui meu. Pe el îl iubesc atât de mult încât după fiul meu este un fel de zeu pentru mine. Îl iubesc enorm şi tocmai de aceea mi-am sfâşiat sufletul scriind lucrurile acelea. Nu vreau să fim o familie fericită doar la televizor”, a povestit Călin Gembașu.