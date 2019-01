Ce spune Monica Tatoiu despre pensia fabuloasă pe care o are. „Nu am acceptat să fiu plătită la negru”

Monica tatoiu a acordat un interviu pentru emisiunea Vorbește lumea, de la Pro TV. Printre altele, femeia de afaceri a comentat și pe marginea veniturilor sale.

Monica Tatoiu are o pensie de 12.000 de lei.

„Am o pensie de 12.000 de lei de la statul român și nu din aia specială, pentru că mi-am plătit mereu taxele și impozitele și nu am acceptat să fiu plătită la negru”, a declarat ea.

În cadrul aceluiași interviu, Monica Tatoiu a făcut declarații și despre probleme de sănătate cu care s-a confruntat.

Femeia de afaceri a mărturisit că are psoriazis de la vârsta de 24 de ani.

„Am avut un cancer de endometru și nu m-am operat. Este sub control. Am o proteză de șold, sunt Robocop. Am o proteză totală că am avut parondontoză și mi-au căzut toți dinții din cauza fumatului”, a adăugat ea.

Monica Tatoiu este o cunoscută femeie de afaceri din România. Este căsătorită de foarte mulți cu Victor Tatoiu, cel despre care spune că nu a înșelat-o niciodată. Din mariajul lor a rezultat un băiat.

