a

Libertatea: Ai petrecut deja, însumat, un an în Republica Dominicană. Se poate spune că a devenit a doua casă pentru tine?

Cosmin Cernat: Da, pot să spun asta, îmi place foarte mult, e un loc foarte frumos, eu mă simt minunat aici, și datorită oamenilor, și datorită peisajului, climei și echipei cu care lucrez. Pot spune că mă simt acasă în Dominicană.

Cum a fost adaptarea într-un loc exotic?

Într-un asemenea loc e greu de spus că îți lipsește ceva, e un loc în care majoritatea oamenilor visează să ajungă. Din punctul de vedere al adaptării, trebuie să ai grijă cu umiditatea foarte mare și căldura. Există și bacterii cu care noi nu am fost obișnuiți de când ne-am născut și pot apărea tot felul de probleme de sănătate. Trebuie să ai mare grijă la toate lucrurile astea, mâncare, igienă, preocupări care, de altfel, sunt firești în orice țară, nu numai aici. Întotdeauna eu văd latura pozitivă a lucrurilor. De exemplu, au drumuri mai bune decât la noi, în România. E greu de descris în câteva propoziții o țară întreagă. E o țară frumoasă, cu mulți oameni necăjiți.

Interesant este că toți copiii visează să ajungă jucători de baseball, e sportul numărul 1 aici și sunt foarte mulți jucători dominicani în campionatul nord- american. Rezumând, dacă îți place să trăiești în natură, așa cum a fost lăsată de Dumnezeu pe pământ, nu ai cum să nu te simți bine aici.

Cum a resimțit familia ta aceste schimbări?

Familia e cu mine și a contat enorm că au fost alături de mine în acest proiect. Se bucură enorm de fiecare zi pe care ne-a dat-o Dumnezeu, e o bucurie pentru noi toți să fim împreună. E un lucru foarte important, la care eu am ținut tot timpul: să fim împreună și, într-o lume nebună, în care nu e timp mai de nimic, să avem familia alături.

Cum arată o zi de filmări?

Sunt zile lungi, zile mai puțin lungi… Căldura, ploaia sunt cele care influențează mult filmările. Umiditatea, de asemenea, a fost o perioadă cu umiditate de 98%. Până la urmă, e muncă multă, dar foarte frumoasă din punctul meu de vedere, al omului care comentează și prezintă.

Unde ți-ai petrecut scurta vacanță dintre sezoanele 2 și 3?

Pentru că eram foarte obosit, am ales să rămân în Republica Dominicană și am vizitat foarte multe locuri. Am fost cu familia, am profitat de natură, am vrut să uităm de toți și toate și m-am odihnit, nu am făcut altceva. Am oprit și antrenamentele o perioadă, vreo două săptămâni, am vrut să se odihnească și corpul, și mintea. Fiind un format atât de lung, la un moment dat, e nevoie de odihnă. Întoarcerea în România ar fi însemnat schimbarea de fus orar, o nouă perioadă de adaptare… Am preferat să fiu 100% fresh pentru al treilea sezon „Exatlon”.

În timpul liber, ce activități te relaxează?

În afară de sport, mă uit foarte mult la filme, am aceleași preocupări vechi, citesc diverse cărți pe diverse domenii, nimic spectaculos. Când am vreme, stau cu copiii, mergem cu caiacul, cu paddle boardul. În ultima vreme, mai jucăm și volei în apă.

Cum ești ca tată, cât timp reușești să le dedici copiilor?

La întrebarea asta putem să îi întrebăm pe copii cum sunt ca tată, eu nu pot să spun. Eu cred că am, mai degrabă, înclinații de bunic, sunt un pic mai permisiv. Nu știu dacă așa sunt toți tații, dar eu așa sunt. Cred că e important ca ei să știe că undeva există cineva pe care se pot baza.

114 ani de la nașterea lui Birlic. Ion Dichiseanu: „Era o persoană extrem de emotivă. În afara scenei, nu lega două vorbe!'