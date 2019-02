Deși a renunțat să modereze emisiuni de televiziune, Mirela Vaida are un program extrem de încărcat. Vedeta a povestit, pe blogul său, cu ce anume își umple timpul de când nu mai apare la TV.

„N-am mai scris pe blog de când am intrat în vacanță de la tv, adică din noiembrie.. Nu știu când a trecut vremea, nu știu cum de nu am avut timp să scriu măcar un articol, deși toată lumea mă întreba… Am sperat că, odată cu intrarea în vacanță, fără emisiuni live zilnic, voi avea timp berechet de n-am să știu ce să fac cu el… N-a fost așa!

De fapt mi-am resetat programul zilnic, am reorganizat întreaga viață și îmi dau seama acum că înainte nu aveam atâtea de făcut pentru că nici nu încăpeau în programul meu.. Am redescoperit că viaaă alături de doi copii mici și în așteptarea celui de-al treilea nu are cum să fie seacă, lipsită de activități, de provocări zilnice, de mii de momente minunate față de care înainte eram prea obosită și prea „alergată” ca să mă bucur.

Și n-am renunțat nici la „nebuniile” mele legate de scenă și de TV. De aceea m-am înscris la Eurovision și iată că acum mă pregătesc de Finala Națională, pe 17 februarie!

Sunt în săptămâna 31 de sarcină! Am intrat în luna a 8-a! Asta înseamnă că peste 2 luni voi fi mamă! Din nou!”, a detaliat Mirela Vaida.

Vedeta a comentat și despre participarea sa la Selecția Națională Eurovision 2019.

„Participarea la Eurovision mi-a ținut trează viața minții și a spiritului. Mi-a dat un obiectiv clar de care să mă ocup, m-a ținut vie artistic, m-a făcut subiect de „hate-areală” sau de apreciere pe blogurile și grupurile de specialitate. Dar asta înseamnă să exiști, nu? Eu asta mi-am dorit. Am devenit subiect de discuții, mi s-au găsit porecle: de la „Duamna” Vaida, la Mama Vaida sau „Queen V”..:) Ce poate fi mai palpitant? Cum să mă plictisesc acasă? Mi-au sunat telefoanele, am revenit în redacțiile unor publicații pentru interviuri live, fotoshootinguri și emisiuni radio, am fost chemată în nenumărate emisiuni tv, însă am ales să merg doar în câteva.

Marea mirare și întrebare a tuturor a fost: ce caută o gravidă la Eurovision? De fapt, curiozitatea și uimirea sunt la dimensiuni mult mai mari: mai poate o gravidă să cânte? mai poate ea zbură cu avionul? are ea voie să participe în concursuri? dar oare nu e destul de îndrăzneț să apari cu burtă la vedere, desculță, cântând despre abandon? Unora li se pare hidos! Alții, vreo 2.000 la număr, m-au votat să ajung în Finala Eurovision! Și nu am cuvinte să le mulțumesc! Prea multe stereotipii și prejudecăți. Din perspectivă unora sarcina e un fel de boală rușinoasă. Ar trebui să stai ascunsă în casă, să te camuflezi dacă vrei să ieși până la supermarket, să nu apari vreodată în vreo emisiune sau în public, la vreun eveniment, pentru că showbiz-ul te vrea fotomodel, cu haine mulate și picioare lungi, sâni bombați și musai buze „puse„!

„I dont give a shit!”, cum ar spune romanul… Am 37 de ani acu;.. Sunt, în curând, mamă a 3 copii pe care i-am avut târziu și pe care mi i-am dorit enorm… Îi cresc împreună cu soțul meu, fără ajutoare permanente sau bone interne. Dorm împreună cu ei, îi spăl la funduleț, le fac masaj, îi veghez nopți întregi când sunt bolnavi, le prepar mâncarea, îi duc la grădiniță și la tot felul de activități care să le stimuleze mintea și corpul, fac piața, fac curățenie, spăl haine, ne jucăm împreună, îi duc în parc și la biserică, îi cert sau îi alint. Și nu fac asta pretinzând că sunt vreo mamă-eroină. Sunt mamă. Și atât! Și da, particip la Eurovision! Pentru că vreau, pentru că îmi place competiția, pentru că nu mă dau în l[turi de la nimic! Pentru că nu mi-e frică de vreun eșec, pentru că îmi asum orice decizie și pentru că sunt o luptătoare, fără să am pretenția de a ieși câștigatoare din orice luptă. Și luptă în sine este un câștig.

Nu mai am nimic de demonstrat la vârsta mea, dar îmi permit să fac lucruri care îmi aduc satisfacții. Îmi permit să aleg cum vreau să trăiesc și în ce proiecte îmi voi canaliza energiile de acum încolo.

Fiecare are locul lui la Eurovision sau în orice altă competiție. Fiecare are șansa lui și dreptul de a crede în ea până la capăt. Poate mulți nu știu, dar Eurovisionul este un concurs de creație și fiecare participant își concepe propriul show după bunul plac și pe cheltuiala proprie. De exemplu, dacă dorim efecte speciale cum ar fi fum greu, mașini de vânt, lasere, podiumuri, coregrafie, balet, backing vocals, toatea acestea sunt susținute din buzunarul concurentului, dacă nu are cumva norocul unei case de producție în spate. Și asta costă. Mult. Vreo câteva mii de euro pe ETAPĂ”, a adăugat vedeta.

De asemenea, Mirela Vaida a făcut și mărtursiri despre perioada de sarcină.

„Fiecare gravidă are viața ei emoțională, extrem de abundentă, diferită de a celor din jur. :i eu am angoase, momente în care plâng din senin și mă feresc de ochii copiilor, am griji și temeri în ceea ce privește viitorul, am incertitudini profesionale și întrebări legate de viitorul copiilor mei, de cum îi voi crește, cum mă voi descurca, ce le voi putea oferi… Statul te împinge la astfel de incertitudini… Și eu am dreptul să visez și dreptul să sper. Și eu am dreptul să încerc și dreptul să câștig. Sau să pierd.

Lumea trebuie să știe că sarcina nu este o boală. Că 10-15 kg în plus nu te fac mai vulnerabil, mai urât, mai prost, mai netalentat. Îi mulțumesc lui D-zeu că am aceeași dinamică și mobilitate și acum, la 65 kg, că îmi permit să alerg sau să îmi ridic copiii în brațe, că pot sta pe tocuri sau desculță, că nu am absolut nicio opreliște fizică sau alimentară. Cu atât mai puțin psihică!

Sarcina și, mai ales, nașterea, nu sunt traume și nici piedici. Cel puțin nu pentru mine. Sunt momente de abundență emoțională, de luptă, de motivație în plus, de căutare de perspective și de soluții optime pentru viitor. Sunt momente de regăsire a sinelui, de recunoaștere și reevaluare, de resetare a timpului, a vieții. Momente de tranziție sau de pauză după care mi se pot deschide noi orizonturi.

Și nu mi-e teamă să las lucrurile să se întâmple. Nu mi-e rușine să mă expun în public sau la tv în săptămâna 33+ de sarcină, nu mă sperii de prejudecăți sau de critici. Ele mă fac mai puternică, mai importantă și mai asumată”, a afirmat ea.

Mirela Vaida a afirmat că intenționează să meargă la serviciu până va naște.

„Și da! Pe 17 februarie voi concura alături de alți 11 finaliști în Finala Națională Eurovision. Și, da! Voi avea, din nou, nevoie de voturile voastre și de susținerea și încrederea pe care le-am simțit în atâția ani de televiziune zilnică! Lupt pentru șansa mea, dar nu trăiesc după principiul „totul sau nimic”, ci mă bucur de călătoria până acolo. De competiția în sine, care desăvârșește, de oamenii noi pe care îi cunosc, de trăirile noi pe care le descopăr. În final, cel mai bun să câștige! Pentru că la Tel Aviv nu mai vorbim de orgolii personale sau de vedete locale. Vorbim despre România și atât. Și mă veți mai găsi și la Teatrul de Revistă Constantin Tanase, în spectacolele în care cânt pe 23 și 24 februarie și în toată luna martie! Am de gând să merg la serviciu până nasc. Pentru că pot, pentru că îmi place, pentru că tot acest contact cu scenă și publicul mă face cu adevărat împlinită și utilă”, a încheiat ea.

Mirela Vaida este cunoscută publicului larg din postura de actriță și de prezentatoare de televiziune. Vedeta a moderat numeroase show-uri TV care s-au bucurat de succces. În plan personal, Mirela Vaida este căsătorită și are doi copii, Carla și Vladimir. Vedeta ste însărcinată cu cel de-al treilea copil. Ea va aduce pe lume un băiețel.

