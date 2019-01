Cum arată Soso, câștigătorul Big Brother, la 37 de ani

Din păcate, Soso nu și-a găsit împlinirea profesională în România. Acum are 37 de ani și lucrează ca specialist în medicină internă în Düsseldorf (Germania) și face o a doua specializare, în pneumologie.

„Pe atunci, banii ăştia însemnau mult. Mi-am achiziţionat un apartament, iar maşină le-am luat doar mamei şi fratelui meu, căci eu nu conduceam pe atunci. De restul banilor, am trăit câţiva ani buni şi am călătorit mult', spunea în urmă cu ceva timp Soso, pentru OK Magazine.

