Ioana Năstase, replică pentru Brigitte Pastramă. Fosta soție a lui Ilie Năstase face noi dezvăluiri: „Nu știe nimeni mai bine decât mine ce s-a întâmplat”

Ioana Năstase a răspuns acuzațiilor lansate de Brigitte Pastramă despre căsnicia cu Ilie Năstase. Ce a declarat soția fostului tenismen.

Ioana Năstase a reacționat după ce Brigitte Pastramă a făcut declarații dure despre relația ei cu Ilie Năstase. Fosta soție a marelui tenismen a pus sub semnul întrebării sentimentele Ioanei și a susținut că aceasta ar fi avut, încă de la început, un plan bine stabilit.

Ioana Năstase, prima reacție după declarațiile lui Brigitte Pastramă

Scandalul dintre Ioana Năstase și Brigitte Pastramă a izbucnit după ce fosta soție a lui Ilie Năstase a făcut mai multe declarații despre relația acestuia cu actuala parteneră.

Brigitte a susținut că Ioana nu l-ar fi iubit niciodată pe fostul mare tenismen și că, încă de la începutul relației, ar fi avut un plan bine pus la punct. În plus, aceasta a povestit despre presupuse tensiuni, certuri și neînțelegeri din perioada în care Ilie Năstase și Ioana au început să formeze un cuplu.

Ioana Năstase a respins acuzațiile și i-a transmis lui Brigitte Pastramă să nu mai vorbească despre viața sa personală.

„Nu înțeleg ce are această femeie cu mine. Nici măcar nu mă cunoaște ca om. Eu nu mă justific în fața nimănui, cu atât mai mult în fața doamnei Brigitte care nu mai face parte din viața lui Ilie de mai mult de opt ani. Frumos din partea ei ar fi să își vadă de familia ei!”, a spus Ioana Năstase în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Brigitte Pastramă a vorbit despre începutul relației

Potrivit declarațiilor făcute de Brigitte Pastramă, între Ilie Năstase și Ioana ar fi existat tensiuni încă din primele luni ale relației. Fosta soție a sportivului a susținut că Ioana ar fi fost deranjată inclusiv de faptul că Ilie păstra legătura cu ea pentru anumite chestiuni administrative.

Brigitte a povestit și un episod care ar fi avut loc la Mall Băneasa, unde susține că l-ar fi găsit pe Ilie Năstase foarte supărat. Relatarea reprezintă versiunea fostei sale soții și nu a fost confirmată de Ioana Năstase.

„În primul rând, vreau să precizez faptul că nu am ieșit niciodată pe acest subiect, pentru că, în momentul în care mă ocupam de Academie și în momentul în care eram eu cea care gestiona acolo totul am aflat niște lucruri și nu am vrut să-i fac rău lui Ilie. După ce am ieșit din Fermă, eu încă mă ocupam, bineînțeles, pentru că nu știe nimeni mai bine decât mine ce s-a întâmplat și tot ceea ce înseamnă logistică acolo, și, bineînțeles că eram cea în măsură să rămână și să se ocupe în continuare, chiar dacă am divorțat.

Dar, într-o zi, am trimis-o pe Sara cu încasările și cu absolut tot din luna aceea, la Ilie. Era la Mall Băneasa, împreună cu această femeie cu care era împreună de o lună, nu erau căsătoriți, nu nimic. Ilie era foarte supărat, disperat și mi-a spus: «Asta e nebună, te rog mult să nu te mai ocupi tu de bază, dă-i totul lui Bebe, nepotului lui, că asta e nebună și mi-a spart tot în casă și a plecat la Constanța. Te rog eu mult, înțelege-mă!»”, a început să povestească Brigitte Pastramă.

Acuzații privind presupuse amenințări

Brigitte Pastramă a mai susținut că, după acel episod, ar fi preferat să se retragă din viața lui Ilie Năstase. Fosta soție a campionului a afirmat că ar fi primit informații și de la persoane apropiate acestuia.

Potrivit spuselor sale, numele lui Brigitte ar fi provocat reacții puternice în relația dintre Ilie și Ioana. Și aceste afirmații au fost prezentate de Brigitte, fără ca ele să fie confirmate de Ioana Năstase.

„Nu l-am avertizat legat de ea, el m-a avertizat pe mine atunci. Mi-au spus și prietenii lui, Voiculeț, toată lumea mi-a spus: «Băi, vezi că aia când aude de tine, începe să plece, să-l amenințe! Mi-au spus că îl amenința». Mi-a spus că nu mai vrea să avem nicio treabă, să rezolvăm totul, mi-am dat seama că din cauza ei. Nu am avut nicio obiecție, dimpotrivă. Eu eram bine-mersi, eram îndrăgostită de Florin. Nu mi-am dorit să mă bag în viața omului. Din acest motiv am și evitat de-a lungul timpului să discut în presă subiectul Ioana–Ilie pentru că m-am gândit că e mai bine pentru el”, a mai susținut Brigitte.

Brigitte a vorbit și despre bani și proprietăți

În seria declarațiilor, Brigitte Pastramă a adus în discuție și situația financiară a lui Ilie Năstase. Aceasta a susținut că fostul tenismen ar fi făcut mai multe sacrificii materiale în timpul relației cu Ioana.

Brigitte a afirmat că Ilie ar fi vândut mai multe proprietăți pentru a-i asigura Ioanei un anumit confort financiar.

„Eu cunosc situația reală dintre ei, știu ce a făcut Ilie pentru femeia asta. A vândut un teren, a vândut casa de pe Andrei Mureșanu pe care am renovat-o timp de opt ani de zile, vorbim de 3 milioane de euro pe care le le-a luat. Casa pe care niciodată nu a vrut, de exemplu, să mă treacă și pe mine pe ea. Eu, singura pretenție pe care am avut-o, a fost să fiu trecută pe cadastru.

Am zis: «Doamne ferește, dacă mori, să nu mă scoată fosta ta soție, Amalia, din casă pentru vreo datorie sau pentru ceva.» Nu a vrut niciodată. A zis că o lasă copiilor lui, nu a fost pusă la vânzare. Am văzut că Ioana a zis că a fost pusă la vânzare, minte, vă zic sigur”, a mai declarat Brigitte.

Sentimentele Ioanei pentru Ilie Năstase, puse la îndoială de Brigitte Pastramă

La finalul declarațiilor, Brigitte Pastramă a pus sub semnul întrebării sentimentele pe care Ioana Năstase le-ar fi avut pentru Ilie Năstase. Fosta soție a tenismenului a făcut referire și la presupuse conflicte recente, dar și la situația financiară a cuplului.

„Păi nu mai ești tu doamna cu respect pentru marele campion, astăzi, când îl dai a nu știu câta oară pe mâna poliției? Nu ești tu marea doamnă care nu vorbește decât cu apelativul Domnul Năstase, acum când ți-ai umplut garajul, ai afaceri pe numele fiului, căsuțe și apartamente prin Constanța și împrejurimi și ceri să-i monteze “Domnului Ilie” brățări electrice? Sincer, nu cred că l-ai iubit pe Ilie niciodată!”, a încheiat fosta soție a lui Ilie Năstase.