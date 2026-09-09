Susține Susține

Ioana Năstase, replică pentru Brigitte Pastramă. Fosta soție a lui Ilie Năstase face noi dezvăluiri: „Nu știe nimeni mai bine decât mine ce s-a întâmplat”

Diana Stamen
Diana Stamen
Jurnalist
Comentează
Ioana Năstase îi răspunde lui Brigitte Pastramă
Ioana Năstase îi răspunde lui Brigitte Pastramă
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Ioana Năstase a răspuns acuzațiilor lansate de Brigitte Pastramă despre căsnicia cu Ilie Năstase. Ce a declarat soția fostului tenismen.

Cuprins:

Ioana Năstase a reacționat după ce Brigitte Pastramă a făcut declarații dure despre relația ei cu Ilie Năstase. Fosta soție a marelui tenismen a pus sub semnul întrebării sentimentele Ioanei și a susținut că aceasta ar fi avut, încă de la început, un plan bine stabilit.

Ilie Năstase, Ioana Năstase și Brigitte PastramăVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 37

Ioana Năstase, prima reacție după declarațiile lui Brigitte Pastramă

Scandalul dintre Ioana Năstase și Brigitte Pastramă a izbucnit după ce fosta soție a lui Ilie Năstase a făcut mai multe declarații despre relația acestuia cu actuala parteneră.

Brigitte a susținut că Ioana nu l-ar fi iubit niciodată pe fostul mare tenismen și că, încă de la începutul relației, ar fi avut un plan bine pus la punct. În plus, aceasta a povestit despre presupuse tensiuni, certuri și neînțelegeri din perioada în care Ilie Năstase și Ioana au început să formeze un cuplu.

Ioana Năstase a respins acuzațiile și i-a transmis lui Brigitte Pastramă să nu mai vorbească despre viața sa personală.

„Nu înțeleg ce are această femeie cu mine. Nici măcar nu mă cunoaște ca om. Eu nu mă justific în fața nimănui, cu atât mai mult în fața doamnei Brigitte care nu mai face parte din viața lui Ilie de mai mult de opt ani. Frumos din partea ei ar fi să își vadă de familia ei!”, a spus Ioana Năstase în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Brigitte Pastramă a vorbit despre începutul relației

Potrivit declarațiilor făcute de Brigitte Pastramă, între Ilie Năstase și Ioana ar fi existat tensiuni încă din primele luni ale relației. Fosta soție a sportivului a susținut că Ioana ar fi fost deranjată inclusiv de faptul că Ilie păstra legătura cu ea pentru anumite chestiuni administrative.

Brigitte a povestit și un episod care ar fi avut loc la Mall Băneasa, unde susține că l-ar fi găsit pe Ilie Năstase foarte supărat. Relatarea reprezintă versiunea fostei sale soții și nu a fost confirmată de Ioana Năstase.

„În primul rând, vreau să precizez faptul că nu am ieșit niciodată pe acest subiect, pentru că, în momentul în care mă ocupam de Academie și în momentul în care eram eu cea care gestiona acolo totul am aflat niște lucruri și nu am vrut să-i fac rău lui Ilie. După ce am ieșit din Fermă, eu încă mă ocupam, bineînțeles, pentru că nu știe nimeni mai bine decât mine ce s-a întâmplat și tot ceea ce înseamnă logistică acolo, și, bineînțeles că eram cea în măsură să rămână și să se ocupe în continuare, chiar dacă am divorțat.

Dar, într-o zi, am trimis-o pe Sara cu încasările și cu absolut tot din luna aceea, la Ilie. Era la Mall Băneasa, împreună cu această femeie cu care era împreună de o lună, nu erau căsătoriți, nu nimic. Ilie era foarte supărat, disperat și mi-a spus: «Asta e nebună, te rog mult să nu te mai ocupi tu de bază, dă-i totul lui Bebe, nepotului lui, că asta e nebună și mi-a spart tot în casă și a plecat la Constanța. Te rog eu mult, înțelege-mă!»”, a început să povestească Brigitte Pastramă.

Acuzații privind presupuse amenințări

Brigitte Pastramă a mai susținut că, după acel episod, ar fi preferat să se retragă din viața lui Ilie Năstase. Fosta soție a campionului a afirmat că ar fi primit informații și de la persoane apropiate acestuia.

Potrivit spuselor sale, numele lui Brigitte ar fi provocat reacții puternice în relația dintre Ilie și Ioana. Și aceste afirmații au fost prezentate de Brigitte, fără ca ele să fie confirmate de Ioana Năstase.

„Nu l-am avertizat legat de ea, el m-a avertizat pe mine atunci. Mi-au spus și prietenii lui, Voiculeț, toată lumea mi-a spus: «Băi, vezi că aia când aude de tine, începe să plece, să-l amenințe! Mi-au spus că îl amenința». Mi-a spus că nu mai vrea să avem nicio treabă, să rezolvăm totul, mi-am dat seama că din cauza ei. Nu am avut nicio obiecție, dimpotrivă. Eu eram bine-mersi, eram îndrăgostită de Florin. Nu mi-am dorit să mă bag în viața omului. Din acest motiv am și evitat de-a lungul timpului să discut în presă subiectul Ioana–Ilie pentru că m-am gândit că e mai bine pentru el”, a mai susținut Brigitte.

Brigitte a vorbit și despre bani și proprietăți

În seria declarațiilor, Brigitte Pastramă a adus în discuție și situația financiară a lui Ilie Năstase. Aceasta a susținut că fostul tenismen ar fi făcut mai multe sacrificii materiale în timpul relației cu Ioana.

Brigitte a afirmat că Ilie ar fi vândut mai multe proprietăți pentru a-i asigura Ioanei un anumit confort financiar.

„Eu cunosc situația reală dintre ei, știu ce a făcut Ilie pentru femeia asta. A vândut un teren, a vândut casa de pe Andrei Mureșanu pe care am renovat-o timp de opt ani de zile, vorbim de 3 milioane de euro pe care le le-a luat. Casa pe care niciodată nu a vrut, de exemplu, să mă treacă și pe mine pe ea. Eu, singura pretenție pe care am avut-o, a fost să fiu trecută pe cadastru.

Am zis: «Doamne ferește, dacă mori, să nu mă scoată fosta ta soție, Amalia, din casă pentru vreo datorie sau pentru ceva.» Nu a vrut niciodată. A zis că o lasă copiilor lui, nu a fost pusă la vânzare. Am văzut că Ioana a zis că a fost pusă la vânzare, minte, vă zic sigur”, a mai declarat Brigitte.

Sentimentele Ioanei pentru Ilie Năstase, puse la îndoială de Brigitte Pastramă

La finalul declarațiilor, Brigitte Pastramă a pus sub semnul întrebării sentimentele pe care Ioana Năstase le-ar fi avut pentru Ilie Năstase. Fosta soție a tenismenului a făcut referire și la presupuse conflicte recente, dar și la situația financiară a cuplului.

„Păi nu mai ești tu doamna cu respect pentru marele campion, astăzi, când îl dai a nu știu câta oară pe mâna poliției? Nu ești tu marea doamnă care nu vorbește decât cu apelativul Domnul Năstase, acum când ți-ai umplut garajul, ai afaceri pe numele fiului, căsuțe și apartamente prin Constanța și împrejurimi și ceri să-i monteze “Domnului Ilie” brățări electrice? Sincer, nu cred că l-ai iubit pe Ilie niciodată!”, a încheiat fosta soție a lui Ilie Năstase.

Ioana Năstase nu a oferit, în reacția transmisă pentru CANCAN.RO, detalii despre acuzațiile privind banii, proprietățile sau presupusele conflicte din relația sa cu Ilie Năstase. Ea a transmis doar că nu consideră necesar să se justifice în fața lui Brigitte Pastramă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: cupluri Brigitte Pastramă Ilie Năstase Ioana Nastase
Parteneri
Toată România vuiește de câteva ore. Astăzi, 9.09.2026, în plină criză politică, PNL lansează anunțul. Da, e 100% real. Ce au cerut liberalii
Viva.ro
Toată România vuiește de câteva ore. Astăzi, 9.09.2026, în plină criză politică, PNL lansează anunțul. Da, e 100% real. Ce au cerut liberalii
Anamaria Prodan, operată de urgență, la Spitalul Floreasca din București. Ce s-a întâmplat cu celebra impresară
Unica.ro
Anamaria Prodan, operată de urgență, la Spitalul Floreasca din București. Ce s-a întâmplat cu celebra impresară
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Parteneri
Specialista pe care Burleanu a vrut s-o angajeze la FRF dezvăluie un episod grav: „Am fost urmărită și hărțuită în mod constant de un cetățean român” » Replică pentru Hagi, după 12 ani
Gsp.ro
Specialista pe care Burleanu a vrut s-o angajeze la FRF dezvăluie un episod grav: „Am fost urmărită și hărțuită în mod constant de un cetățean român” » Replică pentru Hagi, după 12 ani
Polițiștii l-au reținut instant pe Bernie Ecclestone, când au văzut ce are în avionul privat: „Pe mine mă chemase nevasta ...”
Gsp.ro
Polițiștii l-au reținut instant pe Bernie Ecclestone, când au văzut ce are în avionul privat: „Pe mine mă chemase nevasta ...”
Parteneri
ULTIMA ORĂ! Anamaria Prodan, operată de urgență la Floreasca, după un diagnostic grav, pus în... Vezi tot
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Anamaria Prodan, operată de urgență la Floreasca, după un diagnostic grav, pus în... Vezi tot
Tragedie de ultimă oră! Dumnezeu să o odihnească! Din păcate, nu s-a mai putut face nimic
Avantaje.ro
Tragedie de ultimă oră! Dumnezeu să o odihnească! Din păcate, nu s-a mai putut face nimic
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Tvmania.libertatea.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
ALTE ȘTIRI
PTF Galați
Știri România
10:19
Cozi uriașe la PTF Albița și Galați cu Republica Moldova: controalele de frontieră se fac pe hârtie
Călin Georgescu, Horaţiu Potra şi alţi 20 de inculpaţi sunt acuzaţi de acţiuni împotriva ordinii constituţionale poate începe. Sursa foto: Libertatea
Știri România
08:25
Călin Georgescu și Horațiu Potra ajung în fața instanței. Începe procesul pe fond în dosarul de lovitură de stat
Parteneri
Ce transporta singurul avion civil care a avut voie să zboare după atentatele de la 11 septembrie
Adevarul.ro
Ce transporta singurul avion civil care a avut voie să zboare după atentatele de la 11 septembrie
„Eu pot să spun doar că mă bucură”. Marius Șumudică nu a ezitat să răspundă când a fost întrebat despre postul de antrenor de la FCSB
Fanatik.ro
„Eu pot să spun doar că mă bucură”. Marius Șumudică nu a ezitat să răspundă când a fost întrebat despre postul de antrenor de la FCSB
Statele UE discută taxe pe zahăr, 5G și tranzacții financiare. Ce impact pot avea pentru companii
Financiarul.ro
Statele UE discută taxe pe zahăr, 5G și tranzacții financiare. Ce impact pot avea pentru companii
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Elle.ro
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow! Cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow! Cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o
MONDEN
Roxana Ciuhulescu si mama ei
Stiri Mondene
09:51
Mama Roxanei Ciuhulescu a murit. Mesajul dureros al vedetei: „O parte din sufletul meu a plecat odată cu ea”
Cheloo la Asia Express
Stiri Mondene
09:27
Câți bani încasează Cheloo la fiecare etapă pe Drumul Mătăsii, în „Asia Express” 2026
Parteneri
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Tvmania.libertatea.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Medicamentul comun luat de femeile însărcinate care ar putea influența fertilitatea fătului încă din uter
Observatornews.ro
Medicamentul comun luat de femeile însărcinate care ar putea influența fertilitatea fătului încă din uter
Andreea Popescu, distracție pe iaht cu un bărbat celebru și bogat din România! Imaginile spun totul despre relația lor!
Libertateapentrufemei.ro
Andreea Popescu, distracție pe iaht cu un bărbat celebru și bogat din România! Imaginile spun totul despre relația lor!
Parteneri
Gsp.ro
„Sucul-minune” a ajuns și în Premier League: de ce a devenit atât de căutată băutura care se găsește și la supermarket
Gsp.ro
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea la US Open » Urcă și în clasamentul WTA
Parteneri
Îți ții telefonul lângă pernă? Află ce se întâmplă
Mediafax.ro
Îți ții telefonul lângă pernă? Află ce se întâmplă
Centrala de la Cernavodă rămâne închisă! Dunărea nu are suficientă apă: „În următoarele zece zile nu vom avea suficientă apă pe Dunăre ca să putem porni” Planul Guvernului
Stirilekanald.ro
Centrala de la Cernavodă rămâne închisă! Dunărea nu are suficientă apă: „În următoarele zece zile nu vom avea suficientă apă pe Dunăre ca să putem porni” Planul Guvernului
Ilie Năstase, dezvăluiri după incidentul conjugal! Ce s-a întâmplat, de fapt, întrel el și soția lui: „M-am certat de o mie de ori cu ea și spune că am fost agresiv”
Wowbiz.ro
Ilie Năstase, dezvăluiri după incidentul conjugal! Ce s-a întâmplat, de fapt, întrel el și soția lui: „M-am certat de o mie de ori cu ea și spune că am fost agresiv”
Parteneri
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Youtube.com
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Ilie Năstase ar fi fost implicat într-un incident conjugal. Autoritățile au deschis o anchetă
Wowbiz.ro
Ilie Năstase ar fi fost implicat într-un incident conjugal. Autoritățile au deschis o anchetă
Filmul fenomen de pe Netflix care a cucerit lumea. Te lasă fără cuvinte de la început până la final
Redactia.ro
Filmul fenomen de pe Netflix care a cucerit lumea. Te lasă fără cuvinte de la început până la final
Nivelul Dunării ajunge la un nou minim istoric! Ce spun specialiștii despre scăderea continuă a fluviului
Kanald.ro
Nivelul Dunării ajunge la un nou minim istoric! Ce spun specialiștii despre scăderea continuă a fluviului
POLITIC
Kelemen Hunor este președintele UDMR din 2011. Foto Profimedia
Politică
00:48
Kelemen Hunor recunoaște că Luca Niculescu este o variantă de premier: „Am discutat despre ce majorități posibile și chiar imposibile pot fi create”
Petre Pârvu, primarul PSD din Zimnicea, riscă să rămână fără funcție după 26 de ani Sursă foto: Liber în Teleorman.
Politică
8 sept.
Petre Pârvu, cel mai longeviv primar PSD din Teleorman, riscă să-și piardă mandatul după 26 de ani din cauza noii legi ANI
Parteneri
EXCLUSIV | Fratele „exorcistului” de la Tanacu se ținea scai de Georgescu la Mănăstirea Dobrovăț. L-am găsit pe preotul de-mprumut: hirotonit în 2018 în Vaslui, condamnat definitiv cu suspendare în 2023 la Iași
Ziaruldeiasi.ro
EXCLUSIV | Fratele „exorcistului” de la Tanacu se ținea scai de Georgescu la Mănăstirea Dobrovăț. L-am găsit pe preotul de-mprumut: hirotonit în 2018 în Vaslui, condamnat definitiv cu suspendare în 2023 la Iași
Ce obiectiv are, de fapt, CFR Cluj după ultimele transferuri. Șumudică a zis totul în direct: „Va fi greu să fac echipa”
Fanatik.ro
Ce obiectiv are, de fapt, CFR Cluj după ultimele transferuri. Șumudică a zis totul în direct: „Va fi greu să fac echipa”
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă
Spotmedia.ro
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă
Ultimele știri
Stiri Mondene
10:53
Cine a câștigat lupta dintre Cătălin Măruță și PRO TV. Câți români s-au uitat la „Frunicuțele” pe Antena 1
Tehnologie
10:49
Cel mai înalt baraj din lume va avea 335 de metri. Proiectul început în 1976 mai are nevoie de 6,29 miliarde de dolari
Stiri Mondene
10:30
S-a aflat ce relație este între Radu Mazăre jr și Andreea Popescu, după ce au apărut împreună în Mamaia: „Mi-a spus că e OK”
Știri Externe
10:25
O femeie de 60 de ani a încercat doi ani să se angajeze și a trimis câte 20 de CV-uri pe lună: „Chiar și un robot m-a refuzat”
Citește mai multe
TRENDING
ReportajExclusiv
Știri România
07:00
Vasluianul care l-a refuzat pe oaspetele Călin Georgescu își explică decizia: „Greșesc cei de sus. România nu e în campanie electorală”
Știri România
8 sept.
Rusul acuzat de SRI și DIICOT că a filmat baze militare folosite de aliaţii NATO în România a fost arestat preventiv
Cultură și Vacanțe
9 sept. 2025
Sfânta Ana - Tradiții și superstiții. Ce semnificație are numele Ana
Lifestyle
8 sept.
Horoscop 9 septembrie 2026. Peștii privesc cu îngăduință zbaterile unor apropiați și învață din ceea ce trăiesc ei ce să nu facă
Morman de gogonele murate
Lifestyle
10:08
De ce să înțepi gogonelele înainte să le pui la murat
Mini-vacanța de Sfânta Maria a devenit o afacere de 250 de milioane de lei. Plajă litoral
Cultură și Vacanțe
8 sept.
Un sejur la mare în 2026 i-a costat pe români, în medie, 3.700 de lei, potrivit unui nou raport. Topul stațiunilor de pe litoral, dominat de Saturn și Jupiter
Chiriașii germani își pun panouri solare pe balcon. Sursă foto: Profimedia.
Lifestyle
8 sept.
Germanii își pun panourile solare pe balcon pentru că stau în chirie și au inventat un cuvânt pentru asta
O navă de croazieră mare, albă și modernă, plutește pe suprafața unei mări de un albastru intens sub un cer parțial noros. Silueta impunătoare a vasului domină peisajul marin, sugerând un moment de odihnă sau ancorare în larg.
Cultură și Vacanțe
8 sept.
O companie de croaziere interzice rățuștele de cauciuc, după ce turiștii au început să le ascundă la bord: „Ne scot din minți”
Un dentist examinează dinții unui pacient într-o clinică modernă
Cultură și Vacanțe
8 sept.
Turismul medical câștiga teren în Albania, unde tot mai mulți europeni călătoresc pentru intervenții dentare. Un implant costă de patru ori mai puțin decât în alte țări
De ce iese zacusca amară și cum o repari - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
17 aug.
De ce iese zacusca amară și cum o repari
Ce se întâmplă dacă ții frigiderul prea plin. Sursă foto: Shuttrstock
Lifestyle
22 aug.
Ce se întâmplă dacă ții frigiderul prea plin
De ce simți că nu poți respira pe umezeală mare. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
26 aug.
De ce simți că nu poți respira pe umezeală mare
Cum depozitezi corect hainele de vară ca să nu miroasă la iarnă. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
29 aug.
Cum depozitezi corect hainele de vară ca să nu miroasă la iarnă
Un politist italian pe o autotradă, lângă o mașină de carabinieri, în timp ce controlează traficul
Știri România
07:32
Un român reținut dimineață a fost trimis până seara cu escortă, la București, din Italia: „O persoană periculoasă”
Au furat bijuterii de 17100 de euro din Ibiza și le-au ascuns în cel mai neașteptat loc posibil! Poliția i-a oprit când încercau să fugă cu bebelușul. Sursă foto: Policia Nacional.
Știri România
8 sept.
Doi români au fost prinși la Ibiza după ce au furat bijuterii de 17.100 de euro și le-au ascuns în scutecul bebelușului
Platforma e-Sanatatea Mea, lansată de CNAS, se vede în imagine un portal de logare
Știri România
8 sept.
Şeful CNAS, despre problemele platformei e-SănătateaMea: „Nu ne permitem să ne jucăm”
Un autobuz STB, în timp ce stă în stație la Piața Universității
Știri România
8 sept.
Tribunalul București a aprobat cererea de intrare în insolvență a STB. Ciprian Ciucu a cerut acest lucru încă din iulie
Nicușor Dan cu ambele brațe ridicate
Opinii
8 sept.
România perplexă
Bancnote euro
Opinii
8 sept.
8 din 10 IMM-uri din România n-au cerut niciun credit în ultimul an: cele mai puţine împrumuturi din UE, dar firme printre cele mai îndatorate
Arhiva foto
Opinii
8 sept.
O victorie destul de colosală
Doi pensionari beau la o masa
Opinii
4 sept.
Ai devenit pensionar în România? Învață să înjuri, să votezi și să supraviețuiești!
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu