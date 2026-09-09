Un șofer de TIR va plăti 1.350 de euro amendă pentru 53 de minute de condus în Olanda, timp în care a parcurs 63 de km

Un șofer de camion din Olanda a fost amendat cu 1.350 de euro după ce a fost prins conducând ultimii 63 de kilometri ai cursei folosind cardul tahograf al angajatorului său. Tribunalul din Noord-Nederland a confirmat că sancțiunea a fost aplicată corect, însă a redus valoarea amenzii cu 150 de euro din cauza duratei prea mari a procedurii judiciare.

Șoferul de TIR a schimbat cardul după 9 ore și 4 minute de condus

Totul a început în urma unui control rutier din 24 octombrie 2023, când poliția a verificat datele înregistrate de tahograful camionului, potrivit transport-online.nl.

Inspectorii au observat că, pe 6 octombrie 2023, șoferul folosise un card de conducător auto care nu era emis pe numele său.

În aprilie 2024, Ministerul Infrastructurii și Apelor din Olanda i-a aplicat o amendă administrativă de 1.500 de euro. Șoferul a contestat sancțiunea și a ajuns în instanță.

Potrivit raportului întocmit pe baza datelor tahografului, șoferul condusese timp de patru zile în Germania. În ziua respectivă, după 9 ore și 4 minute de condus, la granița cu Olanda a avut loc o schimbare rapidă a cardului tahograf. După introducerea noului card, camionul a mai circulat 53 de minute, parcurgând încă 63 de kilometri.

La primul interogatoriu, șoferul a declarat că a condus ultima parte a traseului în Olanda folosind cardul angajatorului, deoarece era vineri și voia să ajungă cât mai repede acasă.

Camionagiul olandez nu a convins instanța

În timpul procedurii de contestare, șoferul și-a modificat versiunea faptelor. El a susținut că angajatorul îl înlocuise la graniță și că acesta ar fi continuat drumul folosind propriul card de conducător auto. Potrivit noii declarații, șoferul ar fi fost dus acasă de o altă persoană.

Tribunalul a considerat însă că prima declarație este mai credibilă decât cea oferită ulterior.

Instanța a motivat că o declarație făcută imediat în fața autorităților este, în general, mai de încredere, deoarece persoana audiată este mai puțin influențată de consecințele juridice ale răspunsurilor sale. Pentru a-și susține noua versiune, șoferul a depus o declarație din partea unei alte persoane, o foaie de parcurs scrisă de mână de angajator și date dintr-un planificator de rute. Instanța a apreciat că aceste documente nu sunt suficiente pentru a pune la îndoială raportul autorităților.

Judecătorii au arătat că declarația martorului era prea sumară, iar din foaia de parcurs nu rezulta când fusese întocmită. De asemenea, distanța de aproximativ 66 de kilometri dintre localitatea Saterland și domiciliul șoferului nu demonstra cine a condus efectiv camionul pe ultimul segment al traseului.

Amendă redusă din cauza întârzierii procesului

Șoferul a susținut și că poliția nu avea competența de a verifica datele mai vechi privind timpii de conducere și că aceste informații ar fi trebuit solicitate angajatorului.

Tribunalul a respins și acest argument.

Instanța a decis că poliția este autorizată să controleze respectarea legislației privind timpul de muncă și de odihnă al șoferilor profesioniști și, în acest scop, poate citi datele stocate în tahograf fără a solicita mai întâi informațiile de la angajator.

Judecătorii au subliniat că și conducătorul auto are obligația de a respecta regulile privind utilizarea tahografului și timpii de conducere.

Deși tribunalul a menținut concluzia că șoferul a încălcat legea, contestația a fost admisă parțial dintr-un alt motiv. Instanța a constatat că termenul rezonabil de soluționare a cauzei a fost depășit cu aproximativ șapte luni. Conform jurisprudenței olandeze, o întârziere de peste șase luni, dar mai mică de un an, justifică reducerea amenzii cu 10%. Astfel, sancțiunea a fost diminuată de la 1.500 de euro la 1.350 de euro.