Câți bani încasează Cheloo la fiecare etapă pe Drumul Mătăsii, în „Asia Express” 2026

Cheloo și Mihai ban au pornit pe Drumul Mătăsii la „Asia Express” 2026, în cea mai dură cursă și cea mai intensă experiență. Show-ul a început zilele trecute la Antena 1, iar cei doi concurenți au avut deja parte de provocări care mai de care.

Cheloo face echipă cu Mihai Ban, iar începutul de competiție s-a dovedit unul destul de dificil pentru ei. Însă, cei doi își dau silința, căci fiecare săptămână petrecută în joc le aduce mai mulți bani la final. Chiar dacă nu este deloc ușor să ții pasul într-o așa cursă dură, nici suma încasată pe fiecare ediție, de unii dintre concurenți, mu este deloc de neglijat.

În ceea ce îl privește pe Cheloo, acesta și-a negociat contractul destul de bine. Mai exact, potrivit Cancan, artistul ar primi câte 3.000 de euro pentru fiecare stage. Rămâne de văzut cât timp va rezista acesta și ce sumă fabuloasă va câștiga după încheierea competiției.

Cheloo a dezvăluit la „Asia Express” că are artroză de gradul 3 la genunchiul stâng. Ce este gonartroza și care sunt simptomele afecțiunii.

În timpul filmărilor pentru „Asia Express”, Cheloo a vorbit despre o problemă medicală cu care se confruntă. Artistul a mărturisit că are artroză de gradul 3 la genunchiul stâng.

„Am artroză de gradul 3 la genunchiul stâng”, a spus Cheloo în cadrul emisiunii. Declarația a fost făcută în contextul competiției, care presupune deplasări pe distanțe mari, probe fizice și adaptarea la condiții dificile. Problema medicală poate reprezenta o provocare suplimentară pentru artist, în condițiile în care genunchiul este solicitat în mod repetat pe parcursul competiției.

Ce este artroza genunchiului

Artroza genunchiului, cunoscută și sub denumirea de gonartroză, este o afecțiune degenerativă care apare atunci când structurile ce protejează suprafețele articulației se deteriorează treptat.