Aglomerație la metrou în București, pe „linia corporatiștilor”, după ce șapte trenuri de pe M2 au fost retrase pentru revizie

Miercuri, 9 septembrie, este a doua zi de aglomerație la metrou în București, pe „linia corporatiștilor”, după ce șapte garnituri de pe M2 au fost retrase pentru revizie. Reamintim că Metrorex și Alstom au scos șapte garnituri CAF de pe cea mai aglomerată rută din Capitală.

Peronul de la stația Tineretului s-a aglomerat la scurt timp după ora 08.00 și zeci de călători au așteptat trenurile spre Pipera. Pasagerii au stat chiar și de două ori până când s-au putut urca în metrou.

Călătorii de pe „magistrala corporatiștilor” întâmpină și timpi mai mari de așteptare. În mod normal, circulă 16 garnituri CAF pe M2, iar numărul poate fi extins la 18. Metrorex și compania responsabilă cu mentenanța, Alstom, au decis retragerea din circulație a 7 dintre aceste trenuri de pe Magistrala 2 (Pipera–Tudor Arghezi) pentru revizii și reparații tehnice.

Decizia vine într-un moment critic pentru infrastructura de transport din București, când zeci de șantiere afectează liniile de suprafață și marile bulevarde, iar metroul rămâne principala alternativă rapidă pentru elevii, studenții și angajații din Capitală.

Denumită informal și „Magistrala corporatiștilor”, linia M2 înregistrează zilnic peste 200.000 de călători, fiind artera subterană care leagă nordul de sudul orașului. Retragerea temporară a celor șapte garnituri moderne CAF reduce semnificativ capacitatea de transport de pe această rută.

Pentru a atenua efectele acestei măsuri și pentru a preveni blocajele din stațiile intens tranzitate, precum Piața Unirii sau Piața Victoriei, reprezentanții Metrorex au analizat introducerea unor garnituri de rezervă de tip Bombardier, potrivit informațiilor furnizate de Gândul.ro. Aceste trenuri ar urma să fie reorientate de pe Magistralele 1, 3 și 5.

Decizia ar putea preveni creșterea semnificativă a timpilor de așteptare în stațiile de pe Magistrala 2, care leagă Pipera de Berceni și include 15 stații, printre care Piața Victoriei, Piața Unirii și Piața Romană.