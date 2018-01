Dana Grecu a anunţat, la finalul anului trecut, că nu va mai prezenta emisiunea „La ordinea zilei”, de la Antena 3, iar miercuri seară, a venit în platoul emisiunii „Sinteza zilei” cu un anunţ surprinzător.

„Dacă toată lumea te întreabă de ce nu mai fac emisiune în fiecare zi înseamnă că este o foarte mare răspundere pentru mine. Înseamnă ce ce am făcut, nu am făcut rău. Înseamnă că mă gândesc (n.r. dacă să facă emisiuni în fiecare zi), ceea ce fac fac cu mare răspundere și cu mare dragoste și știi foarte bine că lucrurile pe care le fac, le fac cu toată energia mea. Pe mine mă cheamă Dana Chera. Aproape 20 m-a chemat altfel. Este un alt început, sunt tot eu, nu e nimic schimbat, doar că am o mai mare experiență de viață. N-am spus public asta niciodată”, a mărturisit Dana Grecu în direct, la Antena 3.

Dana Grecu nu mai prezintă emisiunea „La ordinea zilei”, însă nu va părăsi televiziunea, ci se va ocupa de alte proiecte.

Dana Grecu este căsătorită de peste 20 de ani.