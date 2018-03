Cum a slăbit Cristina Șișcanu 20 de kilograme. Ce dietă a urmat vedeta

Cristina Șișcanu a dat jos nici mai mult nici mai puțin de 20 de kilograme după ce a devenit mămică pentru prima oară. S-a aflat cum a reușit aceasta să scape de kilogramele în plus.

Jurnalista Cristina Șișcanu a slăbit 20 de kilograme după ce a devenit mămică pentru prima oară. Partenera de viață a fostului prezentator de televiziune Mădălin Ionescu arată din ce în ce mai bine și afișează un trup cu forme foarte bine conturate, demne de admirat.

“După ce am născut am slăbit primele 16 kilograme, firesc, însă celelalte, până la 25, a trebuit să intru într-un program. M-a ajutat și alăptatul, dar am ținut și o dietă personalizată, cu 5 mese pe zi, făcute în funcție de ceea ce-mi place mie să mănânc, dar așa cum trebuie. Dulciuri nu aveam voie, decât o dată la 8-10 zile.

Spun de dulce pentru că asta îmi place mie foarte mult și la asta mi-a fost foarte greu să renunț. Am făcut și sport o perioadă, dar de ceva timp n-am mai făcut pentru că m-a solicitat foarte mult Petra”, a explicat Cristina Șișcanu, potrivit ciao.ro.